Få unga använder tandvårdsbidraget

– En förklaring är att alla inte behöver nyttja bidraget varje år, säger Helena Bertilsson, analytiker på Försäkringskassan, till Siren.

Mellan åldrarna 22-29 år är bidraget på 300 kronor per år och därefter sänks bidraget till 150 kronor per år för att sedan höjas till 300 kronor igen från och med 65 års ålder. Bidraget kan användas vid ett tillfälle per år och från och med den första juli varje år kan tandvårdspatienter använda bidraget på nytt, skriver Försäkringskassan på sin hemsida.

I Jämtlands län var det endast 33 procent av personerna mellan 22-24 år som använde sig av tandvårdsbidraget under 2016, rapporterar Nyhetsbyrån Siren. I åldrarna 25-29 år användes bidraget av 38 procent i Jämtlands län under 2016.

Bäst i Jämtlands län på att använda sig av tandvårdsbidraget under 2016 var personer i åldrarna 65-69 år med 57 procent.

– Det finns ett samband mellan ålder och tandhälsa. Behovet av tandvård ökar med åldern, säger Helena Bertilsson till Siren.