Grändens Delis ägare talar ut: Ett personligt misslyckande för mig

Det säger en förtvivlad Andreas von Dobbeler som i tre års tid drivit Grändens Deli.

Han säger att han inte riktigt har landat i den nya situationen ännu och vill inte ta emot eller ställa upp på bild för ÖP. Han grubblar och sörjer över det som drabbat honom och personalen.

– Det är fruktansvärt tråkigt det här, I dag har jag pratat med konkursförvaltare, med personal och med leverantörer med flera, säger han och beskriver situationen som en stor sorg att ta sig igenom.

– Jag har alltid trivts i butiken. Jag analyserar fortfarande vad det var som gick snett, säger han då han ser tillbaka på de senaste tre åren.

Men han vill ändå försöka sammanfatta vad han tror är orsaken, eller orsakerna till konkursen.

– Jag har helt enkelt inte fått lönsamhet i verksamheten och detta på grund av för få kunder. I affärslivet finns det rörliga kostnader och fasta kostnader. De rörliga kan du ofta göra någonting åt, men de fasta är betydligt svårare att åtgärda. I mitt fall blev det en kombination av de två, säger von Dobbeler i ett försök att förklara konkursen.

– Vi har kämpat in i det sista, men tyvärr. Nu ser jag det här som ett personligt misslyckande. Under de sista två veckorna tog alla möjligheter till en fortsättning slut. Jag försökte exempelvis få in nya delägare, men det gick tyvärr inte, avslutar Andreas von Dobbeler som nu försöker smälta konkursen.

Vad som kommer att ske härnäst med honom och med Grändens Deli står skrivet i stjärnorna.

