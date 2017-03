Hur är vädret där du bor? Skicka in en bild – vinn en trisslott

Vårvädret är minst sagt skiftande just nu. Hur är vädret där du bor? Ladda upp en bild i formuläret nedan så har du chans att vinna en trisslott.

Vad menas med aprilväder?

April är den månad då temperaturen ökar snabbast. Solen börjar värma marken allt mer effektivt och när den uppvärmda luften stiger bildas stackmoln. Men högre upp i luften är det fortfarande rätt kyligt och när allt högre stackmoln bildas kan överdelen på dessa övergå i is. Stackmolnet blir då ett bymoln och ur bymolnet faller mestadels kortvariga byar av regn, snö eller hagel.

Källa: SMHI