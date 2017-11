INSÄNDARE: Hur länge orkar vårdpersonalen jobba för högtryck?

För en kort tid sedan gjorde undertecknad en mindre operation med lokalbedövning vid Östersunds sjukhus. Genom åren har det blivit ett antal operationer vid sjukhuset. Det man varje gång kan konstatera är att kompetensen och kunskapen är mycket stor hos den opererande läkaren och dennes team som assisterar.

Eftersom det tillstötte vissa komplikationer under operationen blev jag kvar på ”uppvaket” i nästan sju timmar. Man blev under denna tid imponerad över den genomströmning av patienter under denna tid. Det finns stor kapacitet fick man klart för sig.

Det man också kunde konstatera är att det är ett mycket professionellt omhändertagande och man var sedd hela tiden. Det är många kompetenser som samarbetar och alla är väl inövade i sina uppgifter vilket borgar för stor trygghet.

Vi har med andra ord en mycket bra vård i länet idag. Men hur ser framtiden ut? Man kan känna stor oro för Region Jämtland Härjedalens katastrofala ekonomi. Om ingen vändning sker kan man undra vilken sjukvård som kan komma att bedrivas. Det finns alltså många mörka moln över verksamheten.

Det kanske är dags för ett statligt övertagande av specialistvården för att få jämlika villkor i hela landet. I Norge har man detta med gott resultat.

Man kan också känna oro för personalen som verkligen jobbar för högtryck och är på tå hela tiden. Hur länge orkar man i detta tempo och hur kan vi få personal i framtiden under dessa omständigheter? Det är många yrkeskategorier som också måste uppvärderas med bland annat högre löner för att få rätt status och för att få behålla personalen. Detta är en livsavgörande fråga för fortsatt god vård.

Det är bara att hoppas att många mörka moln kan skingras för att framtidens vård ska bli så bra som möjligt.

Rolf G. Swedbergh, Frösön