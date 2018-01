INSÄNDARE: Jämtlands Båtförbund: Gör något åt Storsjöns låga vattennivå

Carl Festin menar i sitt inlägg att det numera är spotpriset på el som bestämmer vattennivån i Storsjön. Jämtlands Båtförbund (JBF) delar den uppfattningen fullt ut.

Ta kontroll över Storsjöns vattennivå (7 januari)

JBF har vid upprepade tillfällen under de senaste åren försökt påverka vattenledningsföretagen i Indalsälven och elkraftproducenterna direkt, när de låga vattennivåerna i Storsjön i början på sommaren medfört avsevärda problem för Storsjöbygdens båtägare.

Populära utflyktsmål som Tivars brygga, Verkön, och Kungsgårdsvikens anläggning kan inte angöras. Detta gäller främst segelbåtar och större motorbåtar. Många båtägare kan inte alls nyttja sin båt vid lågt vattenstånd. Storsjöns Segelsällskap (SSS) med stor ungdomsverksamhet kan inte sjösätta sina båtar och lägga ut sina jollebryggor i tid. Seglingssäsongen förkortas på ett mycket beklagligt sätt.

Detta är ett problem som SSS inte upplevt under tidigare år.

Statistik visar att ”medelvattennivån” under 2016 var väsentligt under den nivå som vart bruklig under senare år. Om vattennivån understiger 292,7 meter medför detta att sedvanligt nyttjande av vår fina Storsjö inte är möjlig, eller försvåras avsevärt, för många båtägare.

Näringsidkare med verksamhet kopplad till turism och fritidsverksamhet förlorar underlag vilket resulterar i minskade inkomster. Dessutom falnar bilden av den vackra Storsjön som turistmål och satsningar på Thomée och andra liknande båtar kan ifrågasättas. Påpekas bör att båtverksamheten i Storsjön har ökat väsentligt under senare decennier.

JBF hemställer att ansvariga elproducenter går Storsjöbygdens båtägare och invånare tillmötes och inte låter enbart snöd ekonomisk vinning för kraftbolagen styra regleringen av Storsjön. En översyn av ålderstigna vattendomar välkomnas också av JBF.

Styrelsen för Jämtlands Båtförbund