INSÄNDARE: Jämtlands Väl: De etablerade partierna avvecklar Bräcke kommun

Sedan 1950-talet har befolkningen i Bräcke kommun ständigt minskat – från 12 000 invånare till dagens cirka 6 000.

Samtidigt har S haft en stadig majoritet, och deras väljarkår har minskat från cirka fyratusen till cirka tvåtusen väljare under åren 1973–2014. C har varit näst största parti under samma tid, och deras väljare har legat kring 1 000–2 000 under samma period.

Och vad har de etablerade partierna åstadkommit under dessa år? Varje år ska det sparas och läggas ner äldreboenden och skolor, till slut kommer de etablerade partierna att få panik. Paniken kommer när det inte går att lägga ner mer, dagen då det bara finns ett enda äldreboende och en enda skola i Bräcke kommun.

Vill du som invånare i Bräcke kommun fortsätta med nedskärningar inom vård, skola och omsorg? Då är ditt val lätt, det är bara att rösta på de etablerade partierna!

Vi i Jämtlands Väl Bräcke kommer att anställa fler inom vård, skola och omsorg. Allt för att på så vis öka skatteunderlaget, i stället för att höja skatten.

Vi anser att det är dags att sätta ner foten, och få en utveckling i stället för den avveckling av Bräcke kommun som de etablerade partierna håller på med. Vi kommer att underlätta för Bräcke kommuns företagare att ta hem upphandlingar, enligt det sociala ansvarstagandet som får tas enligt Lagen om offentlig upphandling.

Vi tror inte att de etablerade partierna kan förändra Bräcke kommuns befolkningsminskning, eftersom de inte har lyckats med det sedan 1950-talet. Vi kommer att minska arbetslösheten i Bräcke kommun, vi vill att det ska löna sig att bo och skatta här.

Jämtlands Väl Bräcke genom Christer Olsson