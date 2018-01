INSÄNDARE: Låt Långforsen strömma fritt

Jag är en stolt jämtlänning. Speciellt när jag läser att Länsstyrelsen i Jämtlands län slog rekord i bildande av nya naturreservat 2017. Hela 32 beslut om naturreservat har tagits. Det betyder att många fina naturområden i länet bevaras för framtiden.

Jämtland är ledande i mathantverk. Här finns till och med ett av Europas bästa fotbollslag, ÖFK. Vem kunde tro detta på 1900-talet?

Jag bor i Gimdalen i Bräcke kommun som satte stopp för vattenkraftutbyggnad i Gimån redan 1978. Nu är några av Gimåns strömmar Sveriges starkaste varumärken när det gäller flugfisketurism. I dag ger 700 meter harrfiske en intäkt på nära 1 miljon kronor under fyra månader.

Det är inte konstigt att jag känner mig stolt över allt nytänkande som ger framtidstro till denna del av landet. Vem kunde tro att getostar skulle säljas för 500 kronor per kilo?. Eller att flugfiskare skulle betala 500 kronor per dag för att släppa tillbaka all fisk som de fångar?

Jag blir inte stolt när ser hur Jämtkraft envist håller fast vid att vattenkraft är framtidens energikälla. Att offra Långforsen vittnar om att ledningen i Jämtkraft består av äldre trötta män och kvinnor.

Att vattenkraft skulle vara framtidens energi förstår alla att det är fel.

Att bygga ett monument i Långforsen som visar på småskalig vattenkraft är lika korkat som att tro miljöhotet inte finns. Ja, det finns ju faktiskt någon korkad som hävdar även detta.

Hur svårt kan det vara? Jag ber Jämtkraft att bjuda oss stolta jämtar och hela världen på en fritt strömmande Långfors. Varför inte tänka nytt, tänka rätt och vara med i laget Jämtland?

Ni bär namnet Jämtkraft – visa nu detta.

Leif Milling