INSÄNDARE: Regionen kan betala mindre för resor

Region JH har avtal med en researrangör här i Östersund angående biljetter vid kurser med mera.

Sedan 1990 står jag för en fond i Jämtland som med insamlade medel och gåvor ger bidrag till utbildning om vård och omsorg, särskilt vid cancer. När ansökningarna kommer in är biljetter och boende ofta beställda - vilket i sig kunnat ge bra pris.

Men när jag då använder fem minuter av min tid som pensionär och kollar på nätet så hittar jag oftast billigare alternativ. Kanske ett hotell två–tre kvarter bort från konferensen, men en morgonpromenad kan ju vara uppiggande. Eller flyg via Bromma med flygbuss in till Stockholm C på 20 minuter.

Nu gällde det flera personer som skulle till Linköping på möte. Om tanken då går inte bara till SAS utan även till BRA-flyg, och man sedan även ser på möjligheten att komma hem via kvällståget till 21.55, så blir det cirka 1 000 kronor billigare per person - bara på denna resa !

Det borde gå att ställa krav om rimlig kostnad även om regionen är bundet av ett avtal om var biljetterna ska köpas. Det kan bli mycket pengar på ett år !

Mats E Nilsson