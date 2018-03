INSÄNDARE: S: Det gör skillnad vem som styr

Vi i Ragunda har under de senaste två mandatperioderna styrt kommunen, först under borgerlig regering, sedan under socialdemokratisk regering – det gör skillnad på riktigt.

När vi får siffror på Alliansens budgetförslag ser vi att statsbidragen minskar till Ragunda kommun på mellan 7 till 13 miljoner kronor. Vår fundering blir då vad det i praktiken innebär för kommunen och vad Allianspartierna tänker ta bort. Blir det en skola mindre, större barngrupper, nedläggning av äldreboende eller färre händer i vården?

Vår regering anser att kommunerna själva vet och kan göra sina egna prioriteringar och det tycker vi är bra. Den tidigare borgerliga regeringen baserade det mesta på prestationsersättning. Detta medförde en massiv administration. En liten kommun som vår har inte den organisation som krävs för att hämta hem alla dessa pengar så att verksamheten kan utvecklas.

Med stöd av en socialdemokratisk regering kan vi fortsätta att göra satsningar för att minska barngruppernas storlek och fortsätta ha en bra vård för våra äldre samt utveckla företagande och näringslivet som är viktigt för kommunens utveckling.

Vi bygger ett tryggare Sverige med en stark välfärd som kommer alla till del.

Lennart Skoog, Jenny Palmquist, Kjell Grafström, Gudrun Wikén och Soghra Naseri – Socialdemokraterna Ragunda