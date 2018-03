INSÄNDARE: Skattebetalarna får betala ännu mer för skidtunneln

Så kom då käftsmällen mot mig som skattebetalare i Bräcke kommun: Skidtunneln behöver ett tillskott på 4 miljoner kronor för att klara sig

Jag är inte förvånad; jag befarade detta redan då man höll på med tunneln och då kallade jag den för en gökunge. Nu har den vaknat och är hungrig.

Nu gör man en förlust på 1,3 miljoner. Delar man det på 90 dagar, vilket är cirka tre månader, får man en kostnad på 14 400 kronor per dag. Slår man ut det på tio timmar per dag, som tunneln är öppen, så kostar det 144 kronor per timme att driva den.

Man skriver också att det har varit 3 000 besökare under dessa dagar. Då är det 33 personer per dag i genomsnitt som åkt där. Nu blir det intressant – inte mer än cirka 30 per dag, då måste det till 100 per dag för att det ska gå jämnt upp. Hur tänkte Bengt Flykt där?

Nu kommer man att få detta lån beviljat, då tunneln ligger i Gällö och är ett prestigeprojekt. Hade den däremot legat i Kälarne eller Pilgrimstad, hade man aldrig gått med på detta lån, men, nu är det Gällö och då blir det beviljat.

Med tanke på att det är Socialdemokraterna som drivit på detta med Sven-Åke Draxten i spetsen, så har ju just sossarna just höjt bensinskatten, och eftersom du endast kan ta dig till tunneln med bil och inte tåg, buss eller el-bil, så är ju frågan hur miljövänlig denna tunnel är.

Tyvärr är det jag som skattebetalare, som kommer att få betala ännu mer. Jag har inte glömt vad man sa när man satsade på detta bygge: "Skattebetalarna kommer inte att behöva skjuta till så mycket för detta bygge, då allt är finansierat!!"

Som sagt, gökungen har vaknat och nu är den hungrig.

Ulf Andersson, fattig skattebetalare