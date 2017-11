Jämtlands Kulturkompani hyllar Allan Edwall

Hyllningshelgen kommer att hållas på Exercishallen i Östersund och är alltså uppdelad i två dagar. På fredagen hålls ett författarsamtal med Johan Erlandsson som har skrivit boken ”Då kan man lika gärna kittla varandra”, som handlar om Allan Edwall. Dessutom görs tolkningar av Allans musik av flera lokala musiker: Kape, Ellen Sundberg och Radu-Refsnes duo.

Under lördagen visas filmen ”Åke och hans värld” som Allan Ewdall har regisserat. På kvällen läser Kiki Khorts Aspengren upp Edwalls monolog ”Edit – Tummelisas mamma”. På plats finns även flera personer som har vunnit Allan Edwall-stipendiet.

Under hela helgen sker en utställning med hjälp av Hissmofors Folkets Hus och Magneten i Krokom. Under söndagen bjuds det in till öppet hus med utställning och fritt inträde.

