Kalle Olsson: "Bajsblöjorna kom lite som en chock"

De hade egentligen inte funderat på det överdrivet länge. Att bli föräldrar genom att adoptera kändes som ett enkelt val att ta och processen drogs igång.

– Jag minns att jag inledningsvis tyckte att det verkade vara lite lätt överdrivet med alla kurser och möten med socialtjänsten. Skulle vi verkligen behöva sitta där och prata om min barndom? Det spelade väl ingen roll? Men med tiden lärde jag mig uppskatta allt, det var nästan litenterapeutiskt, säger Kalle.

Ja, för Kalle, inte Karl, är det som gäller. Till och med på riksdagsmejlen är han Kalle. Alla kallade honom det ändå och så fick det bli.

Han har precis blivit avbytt hemma och sitter tillbakalutad i soffan på Östersunds Posten och 100 procent Östersunds redaktion. Den klarröda halsduken, som matchar bra med politikerns partifärg, ligger bredvid honom. Många vill heja. Han har ju faktiskt arbetat både på ÖP och LT, även om de flesta känner honom som ledarskribent för Länstidningen. Efter studier i statsvetenskap flyttade Kalle hem till Östersund och började på LT som 22-åring. Åtta år senare, i valet 2014, tog politiken över en stor del av hans liv. Och mycket hände samtidigt. Kalle kom in i Riksdagen och han och hustrun Malin blev föräldrar för första gången.

– Vi har fått lära oss den hårda vägen att planera allt väldigt noggrant och numera har vi en stor kalender hemma där allting fylls i, säger han och förklarar den hårda vägen lite närmare.

– När jag kom in i Riksdagen ville jag ju vara med på allting eftersom jag var ny. Jag hade lite svårt att säga nej och det skapade slitningar hemma.

Hur är det att vara borta så mycket från barnen?

– Det är många ledamöter som har små barn. Det som är utmaningen är nog att balansera familjen och uppdragen eftersom man som riksdagsledamot kan vara igång sju dagar i veckan, det finns alltid möten och aktiviteter att vara med på. Men det är nog många som känner så.

– Sedan gör ju pendlingen till riksdagen att jag är borta några dygn varje vecka. Och de dagar jag är borta är jag borta, det går inte att tro att man kan kompensera med att vara extra närvarande när man är hemma. Det är också viktigt att inte bli nyhetens behag och lekledare när man väl är hemma medan den andre föräldern står där med köttbullarna och potatismoset och ska vara den som sätter gränser och säger ifrån.

Vi möter ofta reaktionen "åh, vilka goda människor ni är som förbarmar er över ett stackars barn". De menar ju väl men det är inte så vi ser det.

Numera är framförhållning viktigt för familjen.

– Det går inte att komma och säga att jag ska åka till Mali och träffa svenska soldater imorgon liksom. Man får planera långt i förväg, säger Kalle.

Mali är ett av de länder han har besökt under den intensiva mandatperioden, liksom Irak, Bangladesh, Brasilien och USA.

– Stundtals har det varit väldigt turbulent i riksdagen och jag sitter ju i försvarsutskott där vi har verksamhet över hela landet. Vi är ute mycket på förband i Sverige och även internationellt.

När jag tänker på dig tänker jag inte på försvar...? Hur kommer det sig att det blev försvarsutskottet?

– Nej, det gjorde inte jag heller innan jag kom till riksdagen. I min ungdom var jag faktiskt medlem i Svenska Freds... När man kommer till riksdagen får man önska sig ett par utskott och jag tänkte, som många socialdemokrater, vård, skola, omsorg och välfärdsfrågor. Men jag skrev dit ytterligare ett utskott, försvar, i reserv och det är jag jätteglad över att jag gjorde. Jag trivs med de frågorna. Det är ett område som växer, det finns ett stort intresse för det och det är en mix mellan lokalt, nationellt och internationellt.

Ja försvaret är kontroversiellt liksom det amerikansktillverkade luftvärnssystemet Patriot som ni har sagt att ni vill köpa. Hur ser du på att ni "lägger oss i USA:s händer"?

– Kopplingen till USA är inte det primära utan det är den kravprofil som Försvarsmakten har ställt upp. Vi behöver ett luftvärnssystem som uppfyller de här specifikationerna och då var det Patriot som det föll på. Sen finns det ju länder som det är otänkbart för Sverige att köpa ifrån.

Kalle Olsson är lugn och saklig när han pratar politik. Kanske har föräldrarollen givit honom perspektiv som den gör för så många.

2015 adopterade han och hustrun Malin en pojke, då tre år, och så sent som i oktober i år mötte de en tvåårig serbisk flicka, för första gången.

– När vi bestämde oss för att adoptera så gick det väldigt fort. Ibland hör man om par som väntar i många år men för oss tog det allt som allt ett år från att vi startade processen, säger Kalle.

De visste inte om att man kunde adoptera från Serbien, men det kändes som ett bra förslag när de fick höra det.

– Serbien är ett land som ligger relativt nära Sverige. Det finns kopplingar länderna emellan och dessutom prioriterade de unga adoptivpar, så vi valde det. Det jag visste om landet var det jag mindes från kriget på 1990-talet med flyktingströmmar och så. Något som blivit tydligt för oss, och som också hänger ihop med internationella adoptioner från Serbien, är de sociala klyftorna och den romska gruppens utsatthet.

De barn som adopteras internationellt från Serbien har ofta romska rötter.

– Fördomar och rasism gör att dessa barn ofta tyvärr väljs bort av inhemska adoptivpar. Det är väldigt smärtsamt att se, säger Kalle.

Var adoption någonting du tänkt på tidigare?

– För mig har det inte varit en så stor sak att välja adoption. Sen är det viktigt att säga, tycker jag, att vi ofta möter reaktionen "åh, vilka goda människor ni är som förbarmar er över ett stackars barn". De som säger så menar ju väl men det är inte så vi ser det. Vi adopterar för att vi vill göra det, det är utifrån våra behov och vår vilja att bli föräldrar.

Hur är det att komma hem med ett två- eller treårigt barn?

– Nu kan vi inte jämföra med att skaffa biologiska barn men då föreligger det en nio månader lång graviditet plus att man kanske har pratat om det under en tid. Året där vi förberedde oss innebar visserligen allt från samtal till de praktiska sakerna som att inreda ett barnrum. Men det är ändå en överväldigande känsla när man kliver in hos, i vårt fall, den här fosterfamiljen och träffar barnet för första gången.

Han försöker beskriva känslorna han hade när han träffade sin son första gången.

– Även om jag var nervös och osäker inför situationen hade jag bestämt mig för att jag skulle gå in där med hundra procent, för jag visste ju inte om känslorna skulle komma automatiskt. Jag ville visa så mycket glädje, intresse och engagemang jag kunde. Och genom att göra det och fortsätta så, så får man ju så småningom de här djupare banden och känslorna. Det gick väldigt bra och vi knöt an väldigt snabbt.

Det måste ha varit en omtumlade upplevelse?

– Ja, det var väldigt omtumlande. Vår son var tre år då så jag tror att han hade en viss förståelse för vad som pågick.Vi stoppar där. Kalle är mån om sin familj och vill inte ge allt för detaljerad information. Men frihetskänslan som infann sig när de fick lämna Serbien var stor, berättar han.

Att få komma hem och starta det gemensamma livet som man väntat på är en fantastisk känsla. Det är då det börjar. Och nyligen fick de alltså känna känslan igen när de blev fyra i familjen. Egentligen är det bara en sak som skaver, tillägger han skämtsamt.

– Bajsblöjorna, som man hade glömt bort, kom lite som en chock, säger Kalle och skrattar.

