Kata Nilsson: ÖFK har en agenda som är politiskt korrekt men också politiskt obekväm

För ungefär ett år sedan skrev jag om utställningen “Rajden Går - i renens fotspår då och nu”, en interaktiv utställning på Jamtli, framtagen i samverkan med Sameslöjdstiftelsen. Jag citerade då en av invigningstalarna som menade att främlingsfientlighet motverkas genom att lära barn om det som är främmande. Ett år senare står hela Östersunds älsklingar, ÖFK, på scenen på Jamtli och rappar och jojkar tillsammans med den samiska aktivisten Maxida Märak.Då, för ett år sedan, menade jag att Jamtli inser sitt utbildande ansvar och verkligen tar det. Jag tror också att kunskap motverkar främlingsfientlighet och hat. Med det sagt kan vi ju även nu konstatera att spelarna och företrädare för Östersunds FK också är väl medvetna om sitt ansvar som förebilder, och verkligen tar det.

För tre år sedan höll de en manifestation på Stortorget om hur styrka kommer genom mångfald, en tydlig pik till det dåvarande politiska läget

För tre år sedan höll de en manifestation på Stortorget om hur styrka kommer genom mångfald, en tydlig pik till det dåvarande politiska läget i Sverige inför riksdagsvalet.

Även fast klubbens värdegrund ska framgå så är det just fotbollen det handlar om, menar han. Det är skitsnack på två sätt

Kindberg hävdar ofta att klubben gör alla sina kulturprojekt för att bli bättre på fotbollsplanen, och att även fast klubbens värdegrund ska framgå så är det just fotbollen det handlar om, menar han. Det är skitsnack på två sätt:Den första är att alla som är något sånär kända för någonting har ett ansvar att vara goda förebilder. Ett nyligt exempel var när landslagspelaren Mikael Lustig kallade de italienska supportrarna för "fittor" samtidigt som landslaget profilerat sig med kampanjen "Locker Room Talk" (omklädningsrumssnack). Inte så smidigt gjort Micke, men han bad ju faktiskt om ursäkt på ett helt okej sätt senare. Det är som sagt tydligt att ÖFK inser detta ansvar och gör sitt för att utmana machokultur och rasistiska eller sexistiska jargonger.För det andra så är det genomskinligt till tusen att de ämnen som Östersunds FK konsekvent lägger fokus på är frågor som är aktuella, som kan vara tydliga vattendelare i diskussionerna kring middagsbordet, och där ÖFK tar reell ställning.

ÖFK vill bli bättre fotbollsspelare, visst, men de har också en agenda som är politiskt korrekt, men därmed också politiskt obekväm.

Frågan om samerna har givetvis varit aktuell ända sedan Sverige blev ett land, men genom bland andra kändisar som Maxida Märak har den blivit ytterligare belyst. Märak har länge drivit kampen för samernas rättigheter. Hon viker sig inte, och är själv en förebild bara genom sin existens.På sätt och vis använder både Maxida Märak och Östersunds fotbollsklubb kulturen som medel för att uppnå något annat. ÖFK vill bli bättre fotbollsspelare, visst, men de har också en agenda som är politiskt korrekt, men därmed också politiskt obekväm.

Jag hoppas nu att samefrågan får ett större uppsving även i den politiska debatten nu, inte “bara” på kulturellt och historiskt plan. ”They want our culture, but not our struggle” brukar sägas, kopplat till olika minoriteters kamp. Sverige behöver visa att frågan om samernas rättigheter tas på allvar nu. Tack Maxida och ÖFK för att ni lyft och bidrar till den behövda förändringen.

Kata Nilsson