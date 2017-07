Föllinge först ut med ny teknik för att mäta hjärtfunktion från hemmet - sjuksköterska: "Ett lyft för patienter i glesbygden"

– Perfekt nu till sommaren, skojar Göran Jonsson med sköterskan Kerstin Persson Moberg som med rakhyvel avlägsnar hår på Görans bröstkorg där elektroderna ska fästas.

Göran har problem med andningsuppehåll under natten, han har låg puls och vill undersöka möjligheten att få en pacemaker. Ett EKG kan mäta hjärtats arbete under en längre tid. Tidigare hade han varit tvungen att åka in till Östersund för att få denna undersökning gjord, men med den nya tekniken på Föllinge Hälsocentral kan det hela avklaras på hemmaplan.

– Det är skönt att slippa åka till stan och värdefullt att kunskapen på de här områdena utökas, säger Göran Jonsson som bor i Edsforsen och har en resa på drygt tio minuter till hälsocentralen i Föllinge.

Utrustningen som Göran blir påkopplad är ett 24-timmars EKG. Det innebär att han kommer till hälsocentralen i Föllinge, får utrustningen förklarad och ditsatt av en sköterska och får sedan åka hem med utrustningen på sig över natten. Den registrerar och läser av hans hjärtverksamhet. Efter ett dygn kommer Göran tillbaka till hälsocentralen.

– När patienten kommer tillbaka så kopplar vi bort all utrustning och resultatet skickas på analys, berättar Kerstin Persson Moberg, sjuksköterska på Föllinge Hälsocentral. Efter ungefär fem arbetsdagar brukar vi få svaret som en doktor så kan titta på och ta ställning till.

Med denna teknik menar man att det sparas väntetid för patienten på ungefär tre månader.

– Det är ett stort lyft för patienter i glesbygd. En del får ju ändå åka sju-åtta mil för att komma till oss, säger Kerstin.

På varje rakad plätt på Görans bröstkorg fäster Kerstin en diod. Sju totalt. En slad från varje diod leder till en liten dosa som kopplas i ett bälte på Görans mage.

– Det är bra om du tar på dig en tight tröja nu som håller allt på plats, uppmanar Kerstin.

Hon programmerar dosan till 24 timmar. Det går att ställa in längre avläsningstid.

– Det här ska nog inte vara några problem, tror Göran. Jag har ju haft hem och sovit med den andra utrustningen ett par gånger och det har gått bra.

Den andra utrustningen han provat är den som utreder sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Även den utrustningen är ny och unik i länet.

– Vi har haft utrustningen för sömnapnéutredningar och EKG i hemmet här hos oss ett par månader, men det tar ett tag att sätta sig in i hur den ska användas. En handfull patienter har gjort EKG hemma och ett tiotal sömnapnéutredningar hemifrån, säger Kerstin Persson Moberg.

Verksamhetschef är Tomas Karlsson, och han ser inga nackdelar eller tveksamheter med den nya tekniken.

– Det är samma utrustning som den man använt innan, så jag vet inte vad som skulle kunna gå snett. Den stora vinsten är tiden. Patienter som skulle fått vänta tre månader för att få komma till fyslab i Östersund får snabb hjälp här och snabb diagnostik. Det blir en tidsvinst för alla.

Föllinge Hälsocentral fortsätter sin utveckling i glesbygdssjukvård med att köpa in en utrustning för ultraljud.

– En av våra läkare har gått en utbildning i glesbygdssjukvård med inriktning på just ultraljud. Den utrustningen köps in det här året och man kommer kunna kolla till exempel galla, lever och urinblåsa med den, säger verksamhetschef Tomas Karlsson.

Inne i undersökningsrummet på Föllinge Hälsocentral är nu Göran Jonsson påkopplad med dioder och sladdar. Kerstin Persson Moberg ställer in mätningstiden på 24 timmar och meddelar att Göran kan komma tillbaka nästa dag.

– Det blir intressant att se resultatet och skönt att bara behöva åka hit i morgon, tycker Göran Jonsson.

