Julklappshjältar i Bredbyn gör julen glad för fattiga barn

Det sjuder av aktivitet i föreningshuset i Bredbyn. Första träffen i studiecirkeln Aktion Julklappen har lockat många barn med anhöriga. Camilla Olofsson, verksamhetsutvecklare på NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, håller i trådarna.

– Aktion Julklappen är ett genialt sätt att ge sina barn en konkret möjlighet att vara med och förändra världen och få perspektiv på sin egen tillvaro. De får se vilka resultat man kan nå på kort tid om man engagerar sig tillsammans för en god sak, och en mera meningsfull sysselsättning att göra på fritiden, kanske hela familjen tillsammans, får man leta efter. Detta är verklig kvalitetstid. Om de upptagna och engagerade föräldrar som går i våra cirklar har tid att delta så har alla det, säger Camilla.

Aktion julklappen drivs av Läkarmissionen och har hållit på i 20 år. Skolor, föreningar och privatpersoner i hela Sverige engagerar sig så att det varje år delas ut omkring 30000 julklappar till fattiga familjer i östra Europa. I år skänks klapparna till Georgien, Moldavien, Ukraina och Rumänien.

– Det känns bra att ge till dom som inte har så många grejor, säger sjuåriga Ines Åhlund från Söderåsen. Och så behöver dom ju reflexer när det blir mörkt förstås.

Tillsammans med kompisen Amanda Nilsson, 9 år från Bångåsen väljer hon omslagspapper och julkort. Alla paket ska innehålla samma saker. Det blir rättvist mot barnen som tar emot dem, och de passerar tullarna enklare. Ritblock, kritor, tandkräm, tvål, tablettask och reflex är några av sakerna som finns med. Och så får barnen skriva en personlig hälsning på engelska.

- Vi bjuder in alla i hela länet som vill att vara med. En studiecirkel är per definition minst tre personer som träffas minst tre gånger och gör något utvecklande och lärande tillsammans, vilket det i högsta grad är att få en inblick i den verklighet som de här barnen lever i. Är man intresserad av att samla vänner och grannar för några meningsfulla träffar där man skriver personliga julhälsningar, slår in klappar och ser på filmer om barnen ska man höra av sig till oss på NBV i Östersund, säger Camilla Olofsson.

Mitt i klippandet, tejpandet och gofikat uppstår ett problem, ritblocken är slut. Och då går det inte att göra fler paket. Men högen av klappar är redan stor.

– Wow, jag skulle vilja ha dom själv, säger Neo Sundqvist, 6 år från Kälom.

Camilla visar en film från när klapparna delades ut förra året. En del barn blev så glada att de till och med sparade julklappspappret.

– Det här är ett jättebra initiativ, säger Christine Forss från Bredbyn som slår in klappar med sin son, den yngste deltagaren, Erik nio månader. Sedan jag fick barn själv har jag blivit mer medveten om att alla inte har det så bra. Den kunskapen vill jag föra vidare till mitt barn, att man kan ge något till alla.

För första gången kommer nu Läkarmissionen till Jämtland för att hämta upp alla julklappar. De har med sig trubaduren Perla Bjurenstedt som under 40 år åkt runt i svenska skolor och pratat om att vi tillsammans kan göra världen lite bättre. I Bredbyn på söndag den 13 november och i Östersund på måndag den 14 november sjunger han tillsammans med barnen. Perla och Henrik Östman från Läkarmissionen berättar om Aktion Julklappen och visar en film från sin utdelning av julklappar i Moldavien i vintras. Då kan man lämna in fler julklappar och slå in klappar av sponsrat material.

Camilla Olofsson hoppas på folkfest den 13 november.

– Nu satsar vi tillsammans på att slå fjolårets rekord på 200 klappar med råge!

Fakta: Aktion Julklappen

· Aktion Julklappen drivs av Läkarmissionen, en hjälporganisation som arbetar för att förändra framtiden för utsatta människorgenom att ge dem vilja och verktyg att förbättra sina livsvillkor.

· Julklapparna delas ut på barnhem, sjukhus, skolor ochtill barn i fattiga familjer i östra Europa.

· Sedan starten har mer än en halv miljon barn fått julklappar genom Aktion Julklappen. Syftet är att ge barn som inte har så mycket en gladare jul och att låta alla Julklappshjältar i Sverige få upplevaglädjen av att ge en gåva.

· Julklapparna lämnas på olika uppsamlingsställen i landet under perioden 2-26 november, i Jämtland kan de lämnas direkt till Läkarmissionen som kommer till Östersund, Pelarsalen, Gränsgatan 9 / NBV:s kontor, Kyrkgatan 84 B, måndag 14 november kl 11-13. Eller Bredbyn, Bredbyns gamla skola, Offerdal, söndag 13 november kl 14-16.