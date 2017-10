Nytt demensboende planeras i Krokom

Enligt Krokoms kommuns hemsida är platsen för det nya demensboendet höger sida av Aspåsvägen (från centrum sett) mitt emot Hissmovallen. I boendet satsar man på en miljö både inomhus och utomhus som är anpassad för personer med svårare demenssjukdom.

– Vi satsar på modern teknik och miljöer som ger möjlighet för de boende att behålla sitt självbestämmande och sin integritet. Utrymmen för såväl samvaro som enskildhet och en god arbetsmiljö för personalen är andra områden som vi prioriterar, skriver Mona-Lisa Norrman, som är utredare för boendefrågor, på hemsidan.

Intill boendets huvudbyggnad ska det enligt kommunen bli ett annex med sju lägenheter som ska bli en gruppbostad för personer från 18 år med stort stödbehov men som inte har rätt till gruppbostad enligt LSS.

Enligt kommunen är det tänkt att det nya demensboendet ska ersätta demensavdelningarna på Blomstergården. Så fort som det nya demensboendet står klart ska det inledas en ombyggnation av Blomstergården där rummen ska få egna toaletter och små kök, skriver kommunen på sin hemsida.

Det nya demensboendet planeras att vara klart under 2019 och ombyggnationen av Blomstergården ska påbörjas under senare delen av 2019 och vara klart under 2020.