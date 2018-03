Lista: Här är alla kvinnor i länet ni vill hylla på internationella kvinnodagen

Bert Bohlin vill hylla Jannette Mattson:

”Hon är världens bästa sambo”

Eva Söderström vill hylla Ingeherd Söderström:

”Hon alltid tänker på andra. Jobbar ideellt för Röda Korset sen 20 år ! Hon anordnar konstlotterier, gräddar våfflor, bakar bullar engagerar sig i handarbetsgrupper mm mm. Hon stöttar mig, som dotter, under 3 års tid när jag kämpar med en separation som har varit helt skruvad. Hon är 86 år o pigg sim få. Bor själv i hus med allt som krävs. Hon är min förebild och Powerwoman.”

Inger Olsson vill hylla Disa Andersson:

”Hon är en fantastisk kvinna, född på internationella kvinnodagen 8 mars 1930.Hon är också min/vår mamma som betytt så mycket för oss tre systrar.Hon firar sin 88-årsdag nu den 8 mars.Hon är hjälpsam lite av byns allt i allo, hon ser till att alla i hennes närhet får den hjälp de behöver och som hon, sin ålder till trots, kan bistå med. Hon har fostrat oss tre systrar med värme och kärlek. Det spelar ingen roll vad vi vill ha gjort när det gäller trasmattor, stickade strumpor, vantar, sydda förkläden, ändring av kläder, alla kaksorter som vi får varje jul och dessa skorpor som vi får närhelst vi kommer hem. Ja, hon är fantastisk på alla sätt. Hon sköter om anhörigas och vänners gravar ja, det går inte räkna upp allt som vår kära mor uträttar. Väl värd att fira på detta sätt! TACK!”

Ulf Arnesson vill hylla Emma Arnesson:

”Emma är alltid en väldigt god förebild för alla män och kvinnor.”

Ingrid Gustafsson vill hylla Elin Olofsson:

”Elin är en oerhört fin förebild för unga kvinnor. Från drömmen och längtan efter att skriva ledde Elin till att bli en av Sveriges bästa författare.Dessutom har hon givit oss läsare många högtidsstunder med sina fantastiska böcker.”

Maria Hestner vill hylla Eivor Lindgren:

”Eivor finns där och bryr sig om alla. Hon har ett gott hjärta, är genuin och varm.Hon är definitivt en av de starkaste jag vet, som gnor på trots att hon har en oändlig motvind. Trots allt jobbigt hon själv går igenom så finns hon alltid som en trygg hamn. Eivor är så fin att vi "adopterade" henne som farmor till barnen. Eivor förtjänar allt fint i världen!”

Weronica Göransson vill hylla Renée Rhodin:

”Hon är inte bara min mor som är fantastisk på alla sätt och vis. Hon är också facklig representant för Kommunal vilket innebär att hon slåss för att många människor ska kunna trivas på sina jobb, står vid deras sida vid tunga möten med chefer och dylikt! Hon är en person som jag vet att många vänder sig till för hennes stora kompetens och ännu större hjärta. Hon förtjänar att hyllas för allt hon gör för våra medlemmar i kommunal!”

Angelika Lindahl vill hylla Christina Hedin:

”Jag vill nominera Christina Hedin, som är en förebild som politiker- eller har varit, då hon precis har slutat som kommunalråd i Östersund. Hon är en kvinna som står upp för solidaritet, rättvisa, hållbarhet och som gör allt hon tar sig an med stort engagemang, kunskap och ett oändligt stort hjärta. Hon har varit en förebild för mig och många andra politiker genom sin genuinitet, sin stora integritet och sin saklighet och hjärtlighet, för alltid visat respekt och genom att aldrig tänka på kortsiktig vinning utan på helheten och långsiktigheten. Hon lever som hon lär utan att göra stort väsen av sig - absolut trovärdig. Om världen skulle ledas av kvinnor som Christina, så tror jag att vi skulle ha stort hopp på att se ett slut på alla krig, nedsmutsning, överkonsumtion, hat, diskriminering och världen skulle helt enkelt bli en bättra värld. Det är den redan här i Östersund tack vare Christina.”

Wim Muller vill hylla Rosa Taikon:

”She was an extreme powerful woman, who spend most of her life fighting for other people. She deserves not to be forgotten.”

Översättning: Hon var en väldigt stark kvinna som spenderade större tiden av sitt liv att kämpa för andra. Hon förtjänar att bli ihågkommen.

Sara Rinblad vill hylla Anneli Rinblad:

”Min starka mamma Anneli kämpar dag ut och dag in med kronisk värk. De senaste året har hon dessutom fightas mot cancer som hon lyckligtvis vann. Februari 2018 gjorde jag henne till mormor och vi är så glada och tacksamma att ha dig i vårat liv, och för att bli den bästa mormor min dotter kan ha så har Anneli bestämt sig för att sluta röka, dels för sin egen skull och för barnbarnets skull. Därför nominerar vi dig Anneli, kämpa på du starka kvinna!Vi älskar och hejar på dig!Kram från Sara och lilla Tora”

Mari Bergström vill hylla Merit Hemmingsson:

”Stark jämtlänsk kvinna.”

Jenny Jonsson vill hylla Aina Ålund:

”Den här Kvinnan är min stora Idol och min Mormor.hon har fått ta fler förluster och motgångar än vad som borde vara möjligt. Hon har alltid varit min trygga hamn, den som alltid lyssnat på mig, Den jag kan ringa när jag behöver Råd, hon stöttar och peppar när helst det behövs.Min mormor, min trygghet, min förebild, en superkvinna med krafter jag inte trodde fanns.All kärlek till Henne”

Sandra Sjunnesson vill hylla Maria Söderlund:

”Maria ska alla dagar i veckan hyllas, men idag lite extra!Hon är helt ensam med sina grabbar på 8 och 11 år. Hon har fått bli mamman, pappan, kompisen, aktivitetsföräldern 24/7, tröstaren, stöttaren och förebilden - ja hela paketet, när pappa Micke bor i himlen.Utöver det är hon på jobbet den som besitter kunskapen, tålamodet och har gått och blivit en oumbärlig spindel i nätet som alla känner tryggheten till!Jag är så oerhört imponerad över styrkan att vara så ödmjukt hanterande av livet som du är Maria!”

Tomas Lejdegård vill hylla Jezzica Clevenpalm:

”Hon är världens starkaste kvinna! Egenföretagare, 4 barnsmamma och min kära fru och bästa vän.Inspirationskälla för våra döttrar och tålmodig mor till vår son. Omtänksam och stark, vacker och ödmjuk!”

Christina Matsson vill hylla Siv Johnsson:

”Siv är 80+ men det kan ingen tro. Hon är ett energiknippe, glad och intresserad av människor och djur. Arbetat som lärarinna och kantor och är efterfrågad som kantor ännu. Siv betyder mycket för oss i byn, ”kom in och drick kaffe” och så får vi en glad pratstund. En fin liten hund Bolla är hennes följeslagare. Siv är en stor förebild som människa! Hon är helt enkelt oslagbar!!”

Maria Fahlskog Bergström vill hylla Ann-Marie Hellby:

”Ann-Marie har under 45 år drivit Skönhetssalong i centrala Östersund. Under många av dessa år drev hon även ett pensionat i Helleberg samtidigt. De flesta som har skönhetssalonger i Östersund har börjat sin bana hos henne, hon är och har varit en fin mentor och en bra förebild. Om man vill ta chansen att lyfta fram en kvinna som sannerligen varit före sin tid i egenskap av företagaranda och självständighet så finns chansen här. Ann-Marie är en inspiration för alla människor och ett föredöme för alla kvinnor.”

Inger Emanuelsson vill hylla Marlene Makenzius:

”Hon är en extraordinär kvinna! Började sitt arbetsliv som undersköterska. Under tiden hon födde fyra söner arbetade hon som barnmorska och pluggade samtidigt. Idag har hon en doktorshatt! Marlene vill lyfta fram alla kvinnor i vården. De senaste åren har hon arbetat i Kenya med alla olika problem som kan drabba kvinnor i den, många gånger katastrofala, verkligheten. Hon är också engagerad i RFSL där hon är ordförande i Jämtland. Googla gärna för mer information. Som sagt: hon är exceptionell. Heja Marlene!”

Cornelia Hallman vill hylla Gudrun Fjellstrand:

”Min mormor förtjänar att hyllas alla dagar om året för att hon är en fantastisk kvinna. Hennes styrka har hon lyckats föra över till alla oss andra kvinnor i släkten. En fantastisk kvinna som alltid sätter andra människor i första rum och sällan får den uppskattning hon förtjänar. Ställer alltid upp för sina barn och barnbarn och som inte det vore nog ställer hon upp för ALLA. Det är en människa man alltid kan räkna med - oavsett vilken relation man har till henne. Hon är en kvinna som jag ser upp till och blir jag hälften så fin mamma och mormor när min tid är där så kommer jag att vara överväldigad.”

Anette Thomasson vill hylla Susanne Kindström:

”Hon för fram Jämtland och glesbygden i olika sammanhang, driver fram projekt som attraherar turister, ex Storsjö center i Svenstavik. Jobbar mot Trondheim i teknik projekt - gynnar ofta barn! Susanne har visioner! Föreläser, och driver Toppstugan i Hoverberg med fantastiska kulturella inslag, där ortsborna finns med som olika aktörer. Hon har varit Gregorievald.”

Erika Andersson vill hylla Sara Eriksson:

”Hon med både hjärta och sinne står upp för de som behöver det mest och arbetar för att sprida kunskap om våld mot kvinnor och på så sätt minska det. Hon är en otrolig förebild i både sitt arbete och sin person.”

Karin Gahnström Jonsson vill hylla Amelia Mauritzon:

”Jag vill hylla Amelia Mauritzon, reporter på Mittmediasporten. För att hon höll fanan högt när metoo-hösten stormade och gjorde jämställdhetsfrågor till självklara för lokala sporten i lokaltidningarna. För att hon vågade ta upp sig själv som exempel i en krönika om sexism och stod stadigt men ändå inlyssnande i en debatt med en av Sveriges mest kända sportreportrar där hon kallades ”uppmärksamhetstörstande primadonna” när hon ville få reportern att själv se på sitt beteende. För att hon vill förändra även inifrån i en tid när också medieföretag behöver vara transparenta och leva som de lär. För att hon är orädd och påtalar fel och använder sin journalistiska röst i både sociala medier och arbetsgivarens kanaler. Hon är en samtidsröst och ambassadör för en ny lokal och närvarande reporter med örat (och megafonen) riktat mot missförhållanden gällande jämställdhet.”

Henke Gustafsson vill hylla Moa Gustafsson:

”Hon är min mamma som alltid funnits för mig i vått och torrt. Hon är även den bästa farmorn till mina döttrar. En fantastisk person som engagerar sig i både familjen och för dem runt henne.”

Kent Hedlert vill hylla Marie Hedlert:

”Min fru är helt suverän.”

Olivia Lundholm vill hylla Paula Lundholm:

”Jag vill uppmärksamma min mamma idag eftersom hon är en stor förebild och den mest omtänksamma människan jag känner. Hon finns alltid där när du behöver henne och hon sätter behoven hos de i sin närhet framför sina egna. Jag har turen att ha henne som mamma och jag vill att hon ska veta hur fantastiskt det är. <3”

Ann Helmersson vill hylla Margareta Winberg:

”Margareta har alltid jobbat för jämställdhet och kvinnors lika värde. Hon fortsätter sitt arbete med hög energi och stort engagemang som om hon fortfarande vore en ungdom. Hon är en av flera jämtländska kvinnor som är värd att uppmärksammas!”

Ylva Eriksson vill hylla Marianne Eriksson:

”Att vara kvinna inom skogsbranschen är idag inte lätt, men inget i jämförelse med för 40 år sedan. Genom snåriga och taggiga år har Marianne ständigt arbetat för och inspirerat kvinnor inom skog- och lantbruk. Genom sitt stora hjärta och envishet är hon idag en av landets mest inflytelserika personerna inom skogsbranschen. Något som lätt går oss oinsatta förbi.Hon har sedan 70-talet har vunnit förtroendet hos landets skogsägare och lantbrukare genom sin omtänksamhet och pannben.Som landsbygdskämpe med hjärtat i Jämtland har hon visat att "Kvinnor kan"!”

Magnus Bydén vill hylla Ulla Bydén:

”För att hon är världens bästa. Hon har uppfostrat 6 barn och alltid sett till att alla runt henne har det bra. Hon har ett hjärta av guld.”

Sandra Eriksson vill hylla Elsie Eriksson:

”Elsie, min mamma, är den mest osjälviska människa som finns. Hon gör allt hon kan för sina nära och kära. Utan henne skulle hjulet vi kallar familj vara utan nav. Hon är stark, klok, snäll, givmild, hjälpsam, ärlig och världens bästa mamma och mormor och hon är min förebild i mycket. Hon har alltid funnits där och hon är värd att lyftas fram!”

Johanna Olofsson Dahlén vill hylla Sara Brattlin:

”Min syster, en stark kvinna och bra förebild.”

Tommy Andersson vill hylla Siv Olofsson:

”Sivan har jobbat hela sitt liv med röntgen på ösd sjukhus och på senare år med mammografi framtill sin pension, och har nog med sin positiva framtoning och kunskap bidragit till framtidstro och tillfrisknad. En som varit drabbad!”

Emma Arnesson vill hylla Semira Ali Musa Higo:

”Semira ska hyllas för sitt mod och omtanke! Hon vågar prata om jämställdhet i utmanande forum och gör varje dag en hjälteinsats på Gamla Tingshuset i Östersund! Semira kom som asylsökande till Sverige för tre år sedan och är en fantastisk förebild för många nyanlända som söker sin plats i det svenska samhället.”

Viktoria Molin vill hylla Helena Molin:

”Hon är fruktansvärt stark och sprider positiv energi omkring sig fastän hon kämpar med motgång på motgång i livet då hennes pappa blev sjuk i alzheimers och kort därefter blev hennes sambo sjuk i cancer som sprider sig mer och mer. Trots allt detta finns hon där och stöttar andra fastän hom själv behöver det mest. Hon är en underbar mamma och kvinna. En bra förebild som förtjänar att uppmärksammas.”

Joakim Hellström vill hylla Charina Hellström:

”Min mamma är min allra bästa vän.Hon lyssnar alltid på mina problem.Hon ger mig råd när jag ber om det.Hon morrar när jag behöver höra det.Hon lagar världens godaste mat och hennesKramar tar mig ner på jorden.Puss & kram mamma”

Emma Arnesson vill hylla Sara Ottosson:

”Sara Ottosson är klok som en bok och stark inifrån och ut. Utöver sitt engagemang i den ideella föreningen Hej främling! där hon sprider glädje och omtanke i stora lass så vågar hon också lyfta frågan om sexism utifrån sitt eget perspektiv som fd. elitidrottare i Sverige. Sara gör vad hon kan för att bereda vägen för framtida generationer och skapar ett varmare och mer inkluderande Sverige.”

Tomas Nygren vill hylla Jessica Jorgensen:

”Därför att hon är världens bästa bonusmamma till min äldsta och världens bästa mamma till vårar gemensamma barn ❤️”

Sandra Svensson vill hylla Anneli Svensson Wassdahl:

”Jag nominerar Anneli, min mamma, för att hon alltid visat mig vad det betyder att va en stark kvinna i en mansdominerad värld. Hon uppfostrade mig och min syster samtidigt som hon tillsammans med min pappa slet som djur för att bygga upp familjeföretaget. Att vara en ung kvinna i bussbranschen på 90talet där gubbarna utan tvekan använde nedsättande uttryck som "lilla gumman" var nog inte lätt, Men hon stod på sig och idag är det henne både gubbarna och de nya "pojkarna" i branschen ser upp till. Jag tycker hon är en riktig klippa, någon alla kvinnor borde se upp till av så många anledningar som jag inte kan skriva här för det skulle bli en hel roman. Men en bättre förebild är svårt att hitta för unga kvinnor. Man kan både bli framgångsrik på jobbet och ändå ha en familj.”

Carina Magnusson vill hylla Sara H Andersson:

”Sara har under så många år jobbat med ungdomar som är skoltrötta, har studiesvårigheter och/eller är omotiverade, på ett föredömligt sätt och alltid med sunda, goda värderingar, tydlig gränssättning men ändå alltid med ett positivt bemötande Hon är en fantastisk förebild både som lärare, kollega, kvinna, medmänniska och vän!”

Eva Löfgren vill hylla Emma Arnesson:

”Emma är en förebild som tog täten för att på ett medmänskligt och värdigt sätt möta våra nyjamtar på flykt och få dem att känna sig välkomna, sedda och respekterade och till slut aktiverade. Emma öppnade många dörrar och har spridit sin gärning ut till hela Sverige.”

Annette Seidlitz vill hylla Mimmi Flodman:

”För att hon som ung kvinna och heltidsarbetande väljer att starta upp eget företag med får. Förädlar både kött, ull och skinn samt avlar för försäljning av livdjur.”

Victor Lantz vill hylla Tina Lantz:

”Hon har varit vid min sida sen min födseln och speciellt nu när jag fick cancer, har hon varit med mig sen 17 oktober varje dag på sjukhuset i Umeå.Hon är min mamma och Bästaste kvinna.”

Ulrika Mattsson vill hylla Ingemo Månson:

”Sitt engagemang för Mötesplats Oviken. Helt ideellt är hon där nästan varje dag och ordnar med arrangemang, personal, ideella, bokföring och hjälper till där det behövs. Power pensionär!!”

Johanna Löfgren vill hylla Eva Löfgren:

”Jag vill hylla min mamma som är min allra största förebild. Tack vare henne har jag lärt mig att vara trygg, nöjd och bekväm med den jag är. Hon har lärt mig att tro på mig själv och att våga gå min egna väg. Jag kunde inte ha haft en bättre språngbräda ut i livet. Tack mamma, jag vill hylla dig!”

Richard Viklund vill hylla Diana Lundbeck:

”Jag vill hylla Diana, min älskade svärmor. tycker att hon är en stark kvinna, som till vardags arbetar som lärare, men ändå har tid att vara med våra barn och engagera sig i oss. Alltid glad och trevlig, en sann kvinna är vad hon är, en kvinna med fötterna på jorden som verkligen förtjänar det lilla extra.”

Eivor Frestadius vill hylla Anna Olofsson Frestadius:

”Anna är initiativtagare till vägupproret. Ung kvinna som tycker att våra vägar i Jämtland ska ha en lägsta nivå standard.Har lyckats samla politiker, Trafikverket mm.Kommer nu att läggas ett förslag i riksdagen,Starkt gjort av en ung tjej som vill se förändringar i länet.”

Tommy Jonsson vill hylla Anna-Karin Mosten:

”Anna-Karin i över 30 år kämpat på 6 dagar i veckan, och utvecklat TeloGott till Östersunds mest väldoftande och trevligaste butik.”

Theresa Flatmo vill hylla Erja Flatmo:

”Du visar mig och mina syskon och även dina barnbarn, att ingenting är omöjligt.Du är en förebild som kvinna, mamma och entreprenör.Hurra för dig äiti och hurra för oss som får ha dig i våra liv.”

Marijana Begic vill hylla Sara Eriksson

”Sara brinner för kvinnor runt om i hela världen. För jämdställdhet. Sara har med sin kunskap och fakta lärt mig en hel del och det är absolut sådan information jag skulle helst vilja att den inte fanns. Sara involverar fler och fler att brinna för kvinnorna i världen och Sverige med sitt charmiga och kloka språk. Tack vet jag för Sara och att hon får så många att öppna upp ögonen för det viktiga här i världen.”

