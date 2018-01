Minnesord: Carl-Erik Rodling

Carl-Erik Rodling, Stavre, har som tidigare meddelats avlidit den 17 januari 2018. Närmast anhöriga är hustrun Gertrud samt barn och barnbarn.

Carl-Erik växte upp på fädernegården. Han blev Stavre trogen i hela sitt liv och kom att ha en avgörande roll för byns utveckling.

Mycket tidigt tog han ansvaret för Stavre IF och var själv en mycket bra målvakt och centerforward. Han var vältränad och mycket spänstig. Han hade många ledarroller i föreningen, som ordförande och lagledare. Under hans ledning startades danserna på Rödlogen. Arrangemanget blev en succé och medverkade till att SIF fick en stark ekonomi. Alla arbetade gratis och Carl-Erik själv gick före och visade vad man kunde skapa med stark sammanhållning. Sedan var det dags att bygga en ny fotbollsplan med gräs. Snart hade klubben Jämtlands bästa plan. Arbetet leddes av Carl-Erik och många i byn hjälpte till. Under den här tiden tävlade Carl-Erik också i plöjning och lyckades väl både i SM och internationellt.

I byn skapades också ett centrum för vattensport, Carl-Erik var en av de aktiva under uppbyggnaden. Tragiskt nog skedde en svår olycka på sjön där Carl-Eriks son förolyckades. Därefter låg den verksamheten nere under flera år.

Några år senare blev Carl-Erik engagerad i utförsåkning. Redan som ung hade han byggt en hopp- och slalombacke i Ammer. Nu tog han ansvar för att utveckla Mickelsbacken i Gällö, samtidigt som han gav stöd åt sin dotter Titti, som senare kom att tillhöra det alpina landslaget.

När Carl-Erik tog över fädernegården ändrade han inriktningen och byggde upp en modern jordgubbsodling. Försäljningen gick under namnet ”Stavregubbar” och blev en stor framgång främst tack vare hög kvalitet och god smak. Under Carl-Eriks medverkan blev byarna Stavre och Mälgåsen ett centrum för jordgubbsodling, som blev känt långt utanför länets gränser. Under den här tiden medverkade han också i tillkomsten av hembygdsgården, vilket var ett gediget arbete byggt på ideell grund.

Under de senaste 25 åren har byn under Carl-Eriks ledning utfört ett omfattande arbete i ”Almaprojektet”. Hela byn och många Stavrebor i förskingringen har mobiliserats. Ångbåten Alma har genomgått en totalrenovering. Därefter har man bedrivit ångbåtsverksamhet med fasta turer och charter. Drygt ett 30-tal personer har varit aktiva i olika arbetsgrupper i sjöfart samt kafé- och pubverksamhet.

Kajområdet har renoverats och byggts ut. En småbåtshamn och camping har iordningställts. I dag är området ”Stavre strand” ett omtyckt fritidsområde. I princip allt har byggts ideellt av byn, under Carl-Eriks ledning.

Carl-Erik har varit en stark motor i all utveckling av Stavre. Han har haft ett stort engagemang, obegränsat tålamod och stor naturlig pondus. Hans ledarskap är beundransvärt både för förmågan att driva stora projekt till bra resultat och för att engagera en stor del av byn för en gemensam sak. Under många år har han haft stöd och lojalitet från många barndomsvänner och från sin fru och familj. Har också lyckats få med många utanför den här kretsen.

Carl-Erik var omtyckt av alla. Han var ödmjuk och lyssnande. Han var lugn och stabil och stod med båda fötterna på jorden. Han var ärlig och vänlig. I dag är det många vänner som delar Gertruds och familjen stora sorg. Saknaden är stor, men vi har också många positiva minnen. Vi är många som är tacksamma för allt som Carl-Erik uträttat och betytt. Samtidigt finns en stark förhoppning att hans gärning ska leva vidare. Det torde vara bästa sättet att hedra hans minne.

Sven-Runo Bergqvist