Norrtågs hemska januari i Jämtland – hälften av tågen ersattes med buss

Sedan 2016 kör Tågkompaniet tågtrafiken åt Norrtåg. Tågkompaniet har ett avtal om ersättningsbussar med Nobina AB sedan ett knappt år. Viltolyckor och is som stoppat tågen sätter även det systemet på prov, och reparationerna gör att mycket dyrbar verkstadstid går åt för att isen först måste tinas bort. Tågkompaniets avgående VD Mats Gustafsson:

– Det är ett pussel att få in alla tåg som behöver repareras i Umeå, och behovet av reparationer har varit fem gånger större än normalt under den här perioden. Visst hade det varit bra med en till verkstad närmare Jämtland men Tågkompaniet har avtalet att stå för trafiken under en begränsad tid och det är en stor investeringskostnad.

Norrtåg tillhandahåller tågen och även verkstaden i Umeå till Tågkompaniet som del av upphandlingen. Olle Tiderman är teknisk chef på Norrtåg. Han berättar att man analyserar läget och har gjort en del åtgärder på tågen som i snitt rullat cirka 10 år:

– Fronterna är uppdelade i fler sektioner så att man ska slippa byta hela fronten om det inte behövs. Vi har tittat på att sätta krockbågar på tågen, men det påverkar viktbalansen. Vi diskuterar också om man kunde ordna med någon mer men enklare hall för underhållet på sikt.

Problemen med trasiga tåg har i vinter lett till att Tågkompaniet fått beställa massor av ersättningsbussar. I Januari levererade Nobina enligt kommunikationschefen David Erixon 1300 beställningar. Avtalet gäller både planerad och oplanerad tågersättning, som det logiskt nog heter i bussbranschen.

- Det mest var oplanerade beställningar som vi fick ganska sent innan tågen skulle avgått, och ibland efter att tågen borde avgått. Givet förutsättningarna så tycker vi att vi gjort ett bra jobb.

Knappt 70 beställningar kunde Nobina inte leverera under januari. ÖP frågar om Nobina fått in planerade beställningar eller en prognos på volymer från Tågkompaniet för kommande veckor givet problemen hos Norrtåg?

– Nej, vi har inga beställda tågersättningar kommande veckor. Det är svårt för oss när beställningar kommer sent och ja, vi kan inte alltid få fram bussar med så kort varsel. Igår hade vi exempelvis två bom, avslutar David Erixon.

Tågkompaniet har redovisat att bara 50 procent av tågen under januari gick hela vägen på sträckan Sundsvall Storlien tur och retur. Det innebär att drygt 100 av tågen behövde ersättas med buss på delar av eller hela sträckan. Som ÖP rapporterat så har det ibland saknats ersättningsbussar i Storlien vid några tillfällen.

Göran Hansson kör ofta bussarna från Storlien för Wänseths:

– Ja, det är förstås så att det är svårt att få fram buss och chaufför med kort varsel alla gånger. Vi har krav på vilotider och vi har också bokade beställningar som ibland kräver långa körpass. Förra veckan var det exempelvis stora konferenser i Åre som vi bussade deltagare till, och då var körtimmarna slut när vi fick beställningar för tågstrulet. Jag tror att det ofta finns bussar, men att det snarare saknas chaufförer när det strular. Vi försöker samordna oss med de bussbolag som kör nerifrån Sundsvall och flytta över resenärer om vi möts, men det går ju inte alltid. Det är en lång resa och många körtimmar Sundsvall Storlien tur och retur.

Norrtåg, Tågkompaniet, Nobina och alla andra inblandade är överens om att informationen till resenärerna behöver bli bättre, och att man måste börja nyttja tekniken mer samordnat. Bussarna finns enligt Nobina i deras geografiska informationssystem, så de vet exakt vart de befinner sig. Å andra sidan verkar ett av tågpendlarnas bästa tips vara att kolla på Trafikverkets webbsida på vilka tåg som inte är där de ska vara vid rätt tid. Glappet mellan teori och praktik verkar vara stort, samtidigt som det förstås inte går att få ut informationen till resenärerna innan Tågkompaniet bestämt att tåget inte kommer att gå och avropat bussar istället.

---

Faktaruta Norrtåg

Norrtåg AB är ett offentligt ägt bolag som ägs och styrs av länstrafikbolagen i Sveriges fyra nordligaste län. Norrtågs styrelse består av åtta ordinarie ledamöter varav två från Jämtland. Sedan 2016 har Norrtåg upphandlat Tågkompaniet AB som operatör inom hela sitt område. Norrtåg AB tillhandahåller tåg och verkstad i Umeå till operatören. Trafiken bedrivs under varumärket Norrtåg.

Svenska Tågkompaniet AB (Tågkompaniet) är ett helägt dotterbolag till NSB AS (Norge) och ingår i NSB-koncernen. Tågkompaniet driver idag förutom Norrtåg också tågtrafiken för Värmlandstrafik och X-tåg.

Nobina AB är en av de största aktörerna inom busstrafik i Norden. Bolaget är börsnoterat och de 10 största ägarna, framförallt institutionella placerare såsom fonder kontrollerar tillsammans cirka en tredjedel av bolaget.

Källa: Tågkompaniet, Norrtåg och Nobina.

---

Mitt i tågkaoset – Tågkompaniets vd avgår: "Brinner inte för det längre"

Tåg har spårat ur i Duved – problem med växeln

Leif från Bredbyn strandsatt i Sundsvall – riktar svidande kritik mot Norrtåg: "Har misskött sig så mycket"