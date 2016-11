Antalet nya företag ökade i oktober

Jämtland var ett av sex län med en positiv utveckling under oktober. Att 53 nya företag startades i länet under månaden innebar en ökningmed sex procent jämfört med samma period ifjol enligt statistik från Bolagsverket. Under 2015 registrerades 50 nya företag i länet.

LÄS OCKSÅ: Krokom ska storsatsa på att locka fler turister – stänger turistbyrån

Sett till hela riket minskade nyföretagandet med 4,8 procent. Totalt nyregistrerades 257 färre företag under oktober i år jämfört med förra året. Men trots att nyföretagandet i landet har gått ner vissa månader visar statistiken från Bolagsverket att det totalt sett skett en ökning med 6,8 procent under 2016.

LÄS OCKSÅ: Efter jul kan Inlandsbanan börja köra pendeltrafik från Åsarna