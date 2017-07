Auktion i hällregn lockade storpublik

Läs mer: Stort intresse för Anna Wahlgrens auktion

Omkring 1 000 personer dök upp på gården där bilhandlaren Folke Hemmingson har bott. Dessutom fanns ett gäng budgivare med över telefon och även dem var förberedda, berättar auktionisten Ronny Hoppstadius.

– Det ringde mig på mobilen en natt klockan halv två. Det var en amerikan som sa "are you sure that it is a four-door?" säger han.

Efter en utdragen budgivning såldes bilen till Tyskland.

– Den gick för 51 000 kronor och den kommer tillbaka till ursprungslandet. Det var en billsamlare som köpte den och jag vet att han är nöjd, säger Ronny Hoppstadius.

En hel del jobb återstår innan bilen rullar.

– Nu har han nog omkring 4 000 timmar i verkstaden skulle jag tro, säger han.

Det var inte bara bilar som såldes på auktionen. Allt från båtmotorer till kaffekoppar gick under klubban medan regnet hällde ner.

– Det är en fördel att det regnar på morgonen för då klär man sig efter det. Det sämsta som finns för en auktionist är om det blir en skur mitt under dagen för då försvinner publiken, säger Ronny Hoppstadius.

Folke Hemmingsson var själv med under auktionen men han hade inte tid att hälsa på alla gamla bekanta.

– Jag trodde aldrig att det skulle komma så mycket folk och alla ville stanna och prata en stund.

Han är glad att så många dök upp och hoppas att hans gamla ägodelar kommer till nytta där de hamnar.

– Jag känner mig nöjd. Nu ska jag ut och resa lite och försöka att undvika bilaffärer. Många hör av sig om att jag måste och kolla på något sådant, men nu är det slut med det, säger han och skrattar.