Beslut om åtgärder för regionens ekonomi – tufft arbete väntar sjukvården

Åtgärdsförslagen har tagits fram utifrån en analys som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i juni förra året. Det handlar bland annat om att föra vården närmare patienten och minska inskrivningarna på sjukhuset.

En annan åtgärd är ett hyrstopp för sjuksköterskor på sjukhuset i Östersund som ska införas från och med första juni i år. Dessutom ska man strukturera om vårdplatser på sjukhuset för att kunna gå ned på antalet sjuksköterskor. Den ekonomiska effekten av dessa åtgärder förväntas vara en besparing på 35 miljoner kronor per år.

Under en presskonferens direkt efter regionstyrelsens sammanträde på tisdagen beskrev Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, att åtgärderna kommer att innebära "ett tufft arbete" för sjukvården. Även Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Jämtland Härjedalen, tror att ett stort mått av samverkan mellan de olika delarna kommer att krävas.

– Det är ett stort samarbetsprojekt för att få till det bra, säger hon.

Hur tacklar ni stoppet för hyrsjuksköterskor?

– Vi jobbar med vad vi ska använda sjuksköterskor till. Så att de jobbar på toppen av sin kompetens och tittar efter uppgifter som undersköterskor eller sekreterare kan göra.

Ytterligare en åtgärd är att man ska försöka minska antalet inhyrda läkare på Östersunds sjukhus. Man har identifierat att mycket tid spenderas på samma patienter, vilket gör att man ska se över rutinerna för hur många återbesök som varje patient och patientgrupp ska göra. En minskning av antalet inhyrda läkare på sjukhuset förväntas ge en besparing om 15 miljoner kronor per år.

Totalt förväntas de presenterade åtgärdsförslagen kunna spara in 70 miljoner kronor per helår. Under 2018 ska man kunna spara 50 miljoner kronor. Åtgärdsförslagen kommer att tas upp igen av regionfullmäktige i februari.

Vidare kommer ett extrainsatt regionstyrelsesammanträde att hållas i samband med regionfullmäktige, då man ska uppdatera finansplanen för 2018. Enligt Ann-Marie Johansson behöver man göra detta eftersom situationen har förändrats sedan den först skrevs.

– Det är för att få en finansplan som är närmare den verkligheten som vi har, eftersom det är den som vi ska följa upp mot ett delårsbokslut. Det vore jättekonstigt att inte göra den uppdateringen, säger hon.

– Just nu har vi en finansplan som bygger på ett underskott på 110 miljoner. Det skiljer 120 miljoner.

I uppdateringen ska man se över vad som fattas för att kunna möta målen för det här året.

– Hur stort är glappet, vad är det ytterligare som behöver göras för att komma ned på ett nollresultat 2018, säger Ann-Marie Johansson.

