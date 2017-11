Beslutet om byggplanerna på ÖSK-området kan förlängas

– Eftersom de här förseningarna inte beror på byggherren utan på att den kommunala prövningen har tagit längre tid än väntat anser vi det nödvändigt att förlänga markanvisningen, skriver Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef vid Östersunds kommun, på kommunens hemsida.

Hösten 2015 skrev Östersunds kommun ett så kallat markanvisningsavtal med Fredriksson Group AB om mark på ÖSK-området. Nu föreslår kommunen att avtalet ska förlängas så att planerna med bygget får fortsätta till och med 31 december 2018. Anledningen till detta är bland annat att sammanställningen av det stora antalet synpunkter från samrådet i slutet av september tagit längre tid än Östersunds kommun hade räknat med, skriver kommunen på hemsidan.

Just nu arbetar handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen med att sammanställa de synpunkter som kommit in under samrådet och nästa steg i processen är att Miljö- och samhällsnämnden beslutar om byggplanerna ska granskas, vilket betyder att berörda parter får säga sitt om byggplanerna ännu en gång.

När granskningen är klar, och ingen överklagar beslutet, hamnar detaljplanen hos kommunfullmäktige, vilket kan ske tidigast under början av 2018. Om planerna då vinner laga kraft kan Fredriksson Group AB ansöka om bygglov.

