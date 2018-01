Birka folkhögskola startar utbildning för videokommunikation i sociala medier

Utbildningen Online Video Creator är en ett år lång utbildning där fokuset ligger på innehåll och kreativitet. Tanken är att deltagarna efter utbildningen ska kunna söka jobb som ”online video creator” eller ha grunderna till att driva eget företag. Det är fritt fram för vem som helst att söka, men en förutsättning är att ha en smartphone och en dator.

– Att få starta en sådan här utbildning på Birka känns fantastiskt spännande. Vi vill med den här utbildningen vara med och inte bara forma en utbildning för framtiden utan även vara med i utvecklingen av ett internationellt språk som kommer att växa – den rörliga bilden, skriver Torgny Röhdin, rektor på Birka folkhögskola, i ett pressmeddelande.

Utbildningen kommer att ta in 20 deltagare och startar i februari.

– Detta är framtiden. Alla bär på en story som deltagarna under utbildningen får lära sig om hur de kan dela med sig av. Tittandet på rörlig bild har aldrig varit större. Det produceras mer rörlig bild än någonsin. Den rör all mänsklig kommunikation, skriver Per Zetterfalk, utbildningsledare, i ett pressmeddelande.

