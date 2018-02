Brexit förvärrar engelsk fotbollskonflikt – Landslaget och klubbarna på kollisionskurs

Storbritanniens beslut att lämna EU kommer att påverka möjligheten för utlänningar att få arbetstillstånd. Fotbollsklubbar som Arsenal väntas få problem med att värva utländska spelare. Fotbollsförbundet FA däremot ser större utrymme för engelska spelare att utvecklas och ett starkare landslag. Kollisionskursen är ett faktum.

Resultatet av folkomröstningen i Storbritannien för snart två år sedan skickade chockvågor genom hela EU. Trots att opinionsundersökningar visat ett visst övertag för ja-sidan sa en knapp majoritet av folket nej fortsatt medlemskap. Brexit var ett faktum och Storbritannien en splittrad nation i djup politisk kris. De globala börserna reagerade omedelbart och pundet föll i värde. Premiärminister David Cameron hade utlyst folkomröstningen i hopp om ett tydligt mandat i sitt eget konservativa parti för att stanna i EU. Istället går han till historien som mannen som tog Storbritannien ut ur EU.

Den vanligaste förklaringen till det oväntade valresultatet är att invandrarfientliga stämningar fått fäste i breda folklager. Professor Adrian Hyde – Price vid Göteborgs Universitet säger vid en föreläsning att det är en allt för enkel förklaring. Storbritannien är ett multi-kulturellt samhälle, medborgare med rötter i de forna kolonierna är väl integrerade i samhället. Och London är den mest multi-kulturella staden i hela Europa. Han tror att britternas nej till EU snarare uttrycker den protest mot eliter som sveper över hela världen. I Storbritannien sammanföll ja-sidans kampanj med avslöjanden om hur högt uppsatta politiker gjort privata inköp med offentliga medel, visserligen inte olagligt men moraliskt tvetydigt. De politiker som argumenterade för att stanna kvar i EU hade helt enkelt svårt att vinna förtroende för att övertyga de osäkra.

Den skeptiska inställningen till EU bottnar i en mycket speciell nationell självkänsla. Som ö-rike har Storbritannien alltid trivts bäst i ensamt majestät, öppet och välkomnande för omvärlden men på sina egna villkor. Inom konst och kultur märks ofta en säregen kombination av tradition och modernitet, även när det tar revolterande uttryck som i Sex Pistols ikoniska låt ”God save the Queen”.

Med Theresa May vid rodret som ny konservativ premiärminister har frågan om utträde inte blivit mindre komplicerad. Debatten om ”hård” och ”mjuk” Brexit har spätt på oron om vad som kommer att hända när Storbritannien lämnar EU i mars nästa år. Allt fler EU-medborgare som jobbar i Storbritannien återvänder till sina hemländer och invandringen från framför allt det forna Östeuropa minskar dramatiskt.

Även inom fotbollen är Brexit en het fråga. I många år har engelska fotbollförbundet FA utan framgång försökt förmå de stora klubbarna att öka andelen engelska spelare i Premier League. Det skriver den brittiska dagstidningen the Independent. Syftet är att utveckla unga engelska spelare och i förlängningen få ett mer framgångsrikt landslag.

I det vacuum som uppstått efter Brexit har det visat sig att FA sitter med ett trumfkort på hand. För att en utomeuropeisk fotbollsspelare ska kunna ansöka om visum och arbetstillstånd krävs först ett godkännande från FA. Godkännandet bygger på ett komplicerat poängsystem som inte kommer att kunna tillämpas på europeiska spelare efter Brexit. På den punkten har premiärminister Theresa May varit mycket tydlig i de förhandlingar som pågår.

Det är osäkert om klubbar som Arsenal efter Brexit kommer att kunna värva till exempel svenska spelare som Fredrik Ljungberg och Rami Shaaban. Enligt the Independent kommer FA att göra allt som står i dess makt för att gynna engelska spelare, även om det sker på bekostnad av dem som Premier League klubbarna vill värva.

Det politiska spelet i den engelska fotbollsvärlden just nu är ett tydligt uttryck för globaliseringens effekt på fotbollen. Det säger statsvetaren och fotbollskännaren Ekim Caglar.

­– Vi vet inte exakt vad Brexit kommer att innebära. Men redan nu har det haft effekter, den försvagade valutan gör det dyrare att köpa spelare.

Mardrömsscenariot är om reglerna tillämpas på det sätt FA vill i kombination med en begränsad rörlighet mellan Storbritannien och EU, säger Ekim Caglar. I så fall blir engelska ligan mer hemvävd och inte lika kommersiellt intressant. Det står enorma summor pengar på spel eftersom värdet av TV- avtal påverkas och i förlängningen minskade skatteintäkter. Det är troligen därför brittiska regeringen engagerar sig så stort i frågan. Konflikten kan också beskrivas som två idealtyper av fotboll, den klassiska och den moderna.

Det klassiska fotbollslaget rekryterar talanger ur de egna leden, bygger laget över tid och uttrycker lokal tillhörighet. En traditionell supporter är lojal med laget i framgång och motgång och det har funnits en stark koppling till arbetarklass.

Det moderna fotbollslaget rekryterar stjärnor globalt och har fans över hela världen. Lojaliteten ligger hos enskilda spelare och relationen till klubben är mer flyktig. Den typen av supportrar, stöpta i modern fotboll, skulle kunna kallas flanörer, säger Caglar. Han tillägger att den typiske årskortsinnehavaren inte längre är en vanlig knegare. Supportern har blivit en kund som köper tröjor och prylar för att bekräfta sin egen identitet.

Krisen mellan FA och klubbarna är troligen ett förhandlingsspel, säger Ekim Caglar. Han har svårt att tro att FA kommer att driva sin linje in absurdum för att gynna landslaget, det handlar nog mest om att stärka sin förhandlingsposition. I grunden finns den gemensamma kärleken till fotbollen och den är stark. Det kommer med all säkerhet att märkas under kvällens match på Jämtkraft Arena.