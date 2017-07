Briggen håller sommaröppet för ungdomarna: "Det är viktigt att det finns en mötesplats"

Hur fritidsgårdarna i Östersunds kommun har öppet under sommarlovet varierar, men samtliga har stängt under hela eller delar av sommarlovet. Flera av de som ÖP pratar med berättar att de har haft aktiviteter i juni och planerar att öppna igen i augusti. En fritidsverksamhet i kommunen sticker dock ut genom att även hålla öppet under större delen av juli.

Briggen i Brunflo har öppet alla sommarlovsveckor utom en. Johan Fridlund, anställd vid fritidsgården, berättar att man planerat semestrar så att lokalerna inte ska behöva stänga mer än nödvändigt.

– Det är viktigt att det finns en mötesplats. Vi har ett stort upptagningsområde och det här är en bra grej som unga gillar att gå till, säger Johan Fridlund.

Inför 2017 höjde Östersunds kommun anslaget till fritidsgårdsverksamheten från 10 till 14 miljoner kronor. De åtta fritidsgårdarna som finns i kommunen har i år fått drygt 360 000 kronor extra var, och till sommaren har det gått att söka pengar till aktiviteter.

Johan Fridlund är glad över årets ekonomiska tillskott. Det har gjort att fritidsgården kunnat anordna många aktiviteter under sommarlovet som är och han räknar upp exempel som övernattningar, gokart, bågskytte och LAN-party. I helgen ska de gå på ÖFK-Djurgården på Jämtkraft Arena. Allt är gratis för ungdomarna.

– Det är väldigt kul för oss. Det gör också att vi kan ha mer personal som kan se och prata med dem som är här. Ser vet man ju inte hur det blir med ekonomin i framtiden, men jag hoppas att man fortsätter ge mer pengar till fritidsgårdarna, säger Johan Fridlund.

Under terminerna är det uppemot 140 ungdomar hos Briggen varje dag, men idag är det ovanligt lugnt. Vid 15 ska en biljardturnering dra igång. I TV-spelsrummet sitter Arvid, Albin och Pontus med varsin handkontroll och ska just sätta igång en fotbollsmatch. De brukar tillbringa mycket tid på fritidsgården efter skolan, men under lovet har det inte blivit så många besök. De tycker dock att det är bra att det är öppet på sommaren.

– Vi brukar spela mycket innebandy. Om man inte har någonting att göra kan man gå hit, säger Pontus.

– Och så kan man träffa kompisar, fyller Albin i.

Johan Fridlund vet inte varför ingen annan fritidsgård har öppet lika mycket som Briggen. Han säger att det beror på hur varje enskild verksamhet planerat. Till hösten tar kultur- och fritidsnämnen över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden. Samtidigt får alla fritidsgårdar en gemensam chef. Det tycker Johan Fridlund är bra.

– Det blir nog mer samverkan då. Vi försöker alltid hitta samarbeten med andra fritidsgårdar, men det kanske blir lättare nu, avslutar Johan Fridlund.

