Chockhöjning av ÖFK:s hyror: "Väldigt mycket pengar"

– Förslaget om att ta ut en avgift motsvarande tio kronor per åskådare slår extremt hårt mot oss. Vi blir en mjölkkossa till driften av Jämtkraft Arena, kommenterar ÖFK:s kanslichef Lasse Landin.

Under 2017 har ÖFK betalat 24 000 kronor i matchavgift plus 24 000 i hyra för utbyggnaden av södra ståplatsläktaren, som genomfördes till premiärsäsongen i allsvenskan 2016. Totalt gör det 720 000 kronor räknat på femton allsvenska hemmamatcher.

Nu måste kommunen spara pengar. Budgeten krymps med fyra miljoner under 2018. För att kompensera sig införs bland annat en tiokrona i avgift för stadens elitklubbar ÖFK och Jämtland Basket.

– Räknat på ett publiksnitt om 5 500 personer per match innebär det att våra matchavgifter riskerar dubbleras. Hyran hamnar på 775 000 kronor för femton hemmamatcher. Tillkommer gör extrabetalningen av södra läktaren, plus den om- och utbyggnad som skett av norra läktaren. Nivån där är inte fastlagd ännu, men jag uppskattar båda dessa läktarhyror till någonstans runt 35 000-40 000 kronor per match. Det kan göra 600 000 kronor ytterligare per år, eller totalt 1 375 000 kronor, väldigt mycket pengar för oss, noterar Lasse Landin.

När kultur- och fritid presenterade sin nästkommande årsbudget i maj, skrev ÖFK ett brev till kultur- och fritid där klubben påtalade de här följderna. Men dialogen med kommunen uteblev.

– Sen vet vi inte heller hur kultur- och fritid har tänkt sig tiokronans funktion. Ska vi betala utifrån antal betalande som passerar vändkorsen eller utifrån det totala antalet försålda biljetter totalt? Här råder just nu förvirring, vi vet inte hur kommunen har tänkt sig att det nya systemet ska fungera, säger Lasse Landin.

