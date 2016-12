Daniel Kaaven – norrmannen som vill lyfta Jämtland

Det här är ett exempel på material som vanligtvis är exklusivt för våra Plus-kunder. Gillar du artikeln? Via den här länken kan du skaffa en prenumeration och få tillgång till allt innehåll på vår sajt.

Det är väldigt svårt att inte bli fascinerad av Daniel Kaaven. Hans konstanta flöde av välformulerade tankar som kommer från stämbanden, blicken som lyser av iver och viljan att skapa förutsättningar för folk att mötas och att lösa problem.

Han är både en tänkare och en talare som hellre tar tag i saker själv än väntar på byråkrati eller bättre tider. Han gör.

Och så har vi det där med kärleken för Jämtland. Hemma för norrmannen och halv-samen Daniel Kaaven är "där skorna står" och han har rest och bott på många olika platser. Nu råkar det vara Jämtland som är hemma och då vill han dra sitt strå till stacken.

– Jämtland är en enorm kulturskatt och för att inte tala om naturen. Det måste vi synliggöra för norrmännen för att de ska komma hit i andra ärenden än att köpa billig mat, säger han.

Just det projektet är han i full färd med att sjösätta. Inom kort övertar han tidningen Jämtlandsguiden som tidigare distribuerats till 45 000 hushåll i Norge. I början på januari lanseras även en digital version med syfte att levandegöra jämtländska upplevelser. Allt för att marknadsföra Jämtland.

– Idén att skapa en tidning föddes när jag bodde i Ljusdal och ville aktivera sysslolösa genom att låta dem åka ut och nätverka och skriva om föreningar som inte hade möjlighet till egen marknadsföring.

Hans idé tillsammans med flickvännens önskan om att jobba med "storytelling" och "content marketing" kommer nu mynna ut detta.

– Syftet med tidningen är särskilt att lyfta företag här som vill åt marknaden i Norge. Och mitt driv är att visa vad som händer här och hur fantastiskt det är.

Ett annat projekt han har på gång involverar nyanlända.

– Det finns så mycket oanvända resurser som bara ligger runt omkring oss. Jag vill återanvända gamla datorer, installera Linux operativsystem på alla språk på dem och genom it och nätverk låta nyanlända lära sig svenska. Tänk, det finns ju gratistjänster som lär ut språk och dessutom universitetsutbildningar och föreläsningar som ligger ute helt gratis. Jag vill nyttja alla gratisresurser som världen erbjuder. Det enda som behövs är några datorer och internet och kostar inte mycket.

Han vill alltså bygga en scen och bjuda in folk. Låta människor nätverka och aktivera sig.

– Sedan har säkert de nyanlända massor av idéer. Någon kanske vill läsa till systemvetare, en annan kanske gör ett historiearkiv om sitt hemland. Och samtidigt lär de sig svenska.

Daniel Kaaven växte på många sätt upp i en tuff miljö.

– Jag växte upp i ett fattigt hem men med en varm familj och det har jag burit med mig under tuffa år. Det har lett till en styrka och en otrolig nyfikenhet, viljan att vara med, att engagera mig.

Han flyttade väldigt tidigt till Östfinnmark föratt gå folkhögskola i friluftsliv och var mycket i Ryssland under studietiden, jobbade på dagis i Oslo och sedan till Sverige efter en del resande.

Han pratar mycket under intervjun. Vill liksom trycka in så mycket information som möjligt under samtalet.

– I Sverige sägs det att man ska få prata till punkt och det betyder att man ska vänta med att prata tills personen i fråga är färdig. Men jag ser det som att man kan bryta in efter en punkt mitt i ett utlägg. Jag vill ha en dialog med människor. Annars sitter vi bara där och pratar till punkt utan att lyssna på varandra.

Han skrattar men blir strax allvarlig. Det han säger har också en stark botten och en mening.

– Jag har gått igenom depressioner och sökt min egen tro eftersom jag har lidit och lider av dödsångest.

Är du troende?

– Nej, jag är agnostiker och det betyder "den som är utan kunskap". Jag har också lärt mig vara trygg i att inte veta, att se ovetandet som en möjlighet.

När Daniel kom till Sverige flyttade han till Ljusdal för att jobba med it och hamnade sedan i Jämtland för studiernas skull. Han ville bli personalchef, började engagera sig i kåren, startade upp kulturutskottet, hoppade av plugget för en vilja att jobba med projekt och har sedan dess pysslat med allt från Tedx till nätverket Underground Osd.

Nätverket, som har stöd från Folkuniversitetet, skapades under en "musik speeddating" för ett år sedan där syftet var att skapa band. Nu bjuder de dels in till "open jams" där vem som helst får komma och spela förutsättningslöst i en replokal på Campus och till "Open stage" på Jane Doe.

– Underground Osd finns till för att skapa mer musik i Jämtland. På "Open stage" är syftet att skapa en scen för att lyfta musiker i Jämtland och speciellt amatörer. På "Open jams" finns det lite instrument och så lär vi oss. Det är inte svårare än så.

Daniel berättar om första tillfället av "Open mic" han genomförde.

– Jag fixade så vi hade en gitarr och mick och sedan klev jag upp på scenen själv. Händerna och rösten skakade, men det viktiga var inte att leverera eller lyckas utan att våga gå upp dit, ta steget. Och skulle jag få andra att våga var jag tvungen att gå i bräschen och visa att jag vågade fast jag inte hade tränat.

Åter igen byggde han en scen och lät folk komma. Och han är nog loket i mycket. Det erkänner han själv.

– Men utan sina vagnar klarar inte loket av att dra lasten, även om det kan visa riktning. Och vi är alltid många bakom projekten jag är med i.

Daniel Kaaven

Ålder: 34 år.

Familj; Flickvän.

Bor: Östersund centrum.

Gör till vardag: Jobbar med it och projektledning och är nystartad egenföretagare.

Aktuell med: "Open mic" på Jane doe. Säsongsavslutning nu på onsdag. Sajten och tidningen Jämtlandsnytt.

Bästa egenskap: Har ett obegränsat engagemang och driv.

Sämsta egenskap: Pratar konstant.

Rädd för: Att inte räcka till.

Lyssnar på: Ljudböcker och just nu Therry Pratchetts kultklassiker "Discworld".

Tittar på: Tecknat. Disney, anime och fantasy. Favoriten är "Naruto" och "Death note".

Läser: Instruktionsböcker.

Oväntad talang: Kortmagiker. En bra icebraker när jag reste.

Längtar efter: Att starta nästa projekt.