De möttes av hot och trakasserier

Vi möts återigen på Wargentinsskolan. Två av killarna går där fortfarande, en tredje har fyllt 18 och därmed slussats vidare i systemet. Under det ett och ett halvt år som gått sedan vi sågs sist har killarnas svenska förbättrats avsevärt. Den här gången behöver vi inte prata engelska för att förstå varandra.

– Det går bra, jag pratar svenska nu, säger den mer pratglade av de två och skrattar.

Han, liksom sin kamrat bredvid, kommer från Afghanistan. De bor på ett hvb-hem och de gör vad de kan för att integreras i det svenska samhället. Till hösten satsar de båda på att komma in på en yrkeslinje.

– Jag vill bli bilmekaniker, eller kanske polis sen, säger den mer tystlåtna killen, som förutom studierna på gymnasiet är ungdomsledare i en kickboxningsklubb.

Ingen av de två, eller deras gode man, vill ha sina namn publicerade på nytt. Det hade de sist, och möttes av hot, glåpord och trakasserier efter att tidningen skrivit om deras önskan att lära känna svenska elever. Speciellt utsatt blev deras gode man, som fick ta emot flera allvarliga hot.

– Många av hoten gick ut på att jag inte är svensk, att jag inte vill bibehålla den svenska rasen. Det är så sjukt.

Han polisanmälde flera av hoten och ett fall är fortfarande under utredning. Ett hot som kom in via sms spårades och visade sig komma från en man som polisen kände till sedan tidigare.

– Från början mådde jag dåligt och var rädd för att det skulle finnas en hotbild mot familjen. Men jag blev bra bemött av polisen och de sa att det inte fanns några personer här i Jämtland som de trodde skulle bli farliga. De flesta skriver skit på internet, men backar när de blir konfronterade.

Eleverna i projektet, både utlandsfödda och svenska, utsattes för hot och trakasserier. De afghanska killarna fick bland annat sina profilbilder från facebook tagna och spridda på nätet.

– De har sagt dumma saker, som att vi är muslimer som kommit till Sverige för att utnyttja tjejer.

De gillar Sverige, och de ville ju bara träffa svenskar och prata svenska, säger de.

– Jag är inte arg, muslimer är också människor och vi kan leva tillsammans.

De upplever också att de har blivit bra bemötta i skolan. Innanför Wargentinsskolans väggar möts de varken av glåpord eller trakasserier.

– Vi respekterar varandra, allihop. Det känns bra.

Integrationsprojektet möttes inte enbart av negativ kritik. Integrationsavdelningar på kommuner, skolor och flera hvb-hem hörde av sig och ville veta mer. Den gode mannen säger att åtminstone ett 50-tal skolor runt omkring i landet har startat liknande projekt.

– Jag önskar att alla som kommer in i skolan får en svensk mentor. Många har hört av sig och frågat om projektet, men jag tror inte att de vill synas på grund av hoten.