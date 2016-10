De sätter formgivning i fokus för en vecka

Storsjöhyttan korades på måndagen som Årets formbärare och därmed gick startskottet för årets Formvecka, den fjärde i ordningen. Svensk Forms jämtlandsavdelning hade sytt ihop en vecka fylld av föreläsningar till både frukost, lunch och middag samt en del work shops och utställningar inklämda däremellan. I designcentrums lokaler i korsningen Färjemansgatan-Prästgatan var det under onsdag förmiddag planlöst, intuitivt skapande som gällde. Under rubriken "No brains – No breaks" lät en handfull deltagare ryggmärgsreflexerna forma det som dök upp framför dem på bordet för att efter tio minuter skicka vidare sin kreation till granne.

– Vi försöker att inte tänka så mycket utan bara göra. Det handlar om att testa ett arbetssätt, släppa taget och se vad som händer. Slutresultatet är ointressant, förklarar Anna-Klara Samuelsson som höll i workshopen.

Jenny Persson från Svensk Form Jämtland hoppas genom veckan lyfta fram lokala förmågor och inspirera nya personer för formgivning och design.

– Det har varit ganska mycket folk under frukostföreläsningarna och helt fullsatt under luncherna. Tanken är att veckans aktiviteter ska vara för alla. Alla som är intresserade ska få chansen att vara med.

Senare under veckan väntar bland annat en utställning kring främlingsfientlighet, rasism och kolonialism på Gaaltje, designlunch på Frösö Handtryck samt afterwork med föreläsningar på Lagerbaren. Sista programpunkten ger intresserade chansen att på lördag tälja i färskt trä under erfaren handledning.

