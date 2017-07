De står bakom satsningen på en privat hälsocentral

► Läs också: Vårdprofiler går samman för att bilda privat hälsocentral på Mittpunkten

Olle Christmansson klev in som chef i vården efter att I5 lades ner. Han svidade om från officersyrket till civil chef. Han har arbetat som chef för hud, infektion, öron och ögon. Under fyra år arbetade han som primärvårdschef där han bland annat förespråkade att antalet hälsocentraler i Östersund skulle minskas. Han avslutade sin anställning i Region Jämtland Härjedalen under 2016.

Läs mer om Olle Christmansson:

Olle Christmansson slutar som primärvårdschef (2015)

Från överstelöjtnant till primärvårdschef: ”Jag kände redan under intervjun att jag hade hittat rätt” (2011)

Kjell Jönsson är också en tidigare militär. Han har de senaste åren arbetat främst inom äldreomsorgen i södra Sverige. Han är främst förknippad med sin tjänst som sjukhusdirektör under början av 2000-talet i Jämtland. Han avslutade sin tjänst i samband med att tjänsten sjukhusdirektör togs bort. Under hans tid så ansågs ett underskott på 30 miljoner kronor vara besvärande. I år är prognosen på 170 miljoner kronor i underskott för Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer om Kjell Jönsson:

Chef lät sjukhuset betala parkering – nu tvingas han sluta (2009)

Tre kandidater till posten som kommunchef i Strömsund (2009)

Anders Heimdahl har varit med och startat upp det privata vårdbolaget Nya Närvården, som först började som en privat hälsocentral i Hoting. Han sålde sin ägarandel i det bolaget förra året. Anders Heimdahl har också arbetat som närvårdschef för regionens och Strömsunds kommuns gemensamma vårdorganisation i Frostviken.

Läs mer om Anders Heimdahl:

De ska driva den nya hälsocentralen (2013)

Förändringar i Nya Närvården - tidigare delägare lämnar företaget (2016)

Den fjärde initiativtagare är Magnus Oskarsson som är distriktsläkare som flyttat till länet från Västerbotten.