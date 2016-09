Det tar ett helt liv att laga de där hålen i själen - Att växa upp i en missbruksfamilj sätter spår

Lars Lewerth, som jobbar med projektet Childrens program, berättar med stor inlevelse om sin egen barndom under onsdagens kompetensmässa om missbruk och medberoende på Osd i Österund.

Childrens program är ett stödprogram för barn vars föräldrar har ett drog- eller alkoholberoende. Både barnen och föräldrarna deltar i programmet och man vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Under de fyra dagar som programmet pågår går man igenom beroendesjukdomen, hur den fungerar och hur den påverkar både föräldrarna och barnen.

Tolv år efter händelsen på badhuset tog Lars själv sin första starköl. "Det var som att komma hem", säger han. Han utvecklade inget missbruk då men blev senare, som många andra som vuxit upp i missbruksfamiljer, själv alkoholist.

Studier visar att den som växer upp i en familj med missbruk löper fyra till sju gånger större risk än andra att bli beroende. Om ingenting görs vill säga. För det finns hjälp att få.

– Gör vi inget för att fylla det där hålet i magen på barnen kommer det att gå illa. Det kan ta ett helt liv att laga själen, säger Helen Olsson som tillsammans med Lars driver projektet.

I missbruksfamiljer är det ovanligt att prata om känslor och många av de här barnen lär sig tidigt att stänga av sina egna känslor. Följden blir att de inte kan tolka sin kropps signaler. De kan till exempel inte se skillnad på fysisk smärta och känslor. Och de förstår inte heller att magont kan ha ett samband med oro eller att tryck över bröstet kan bero på ångest. De är vana att tolka andras känslor och sätta missbrukarens känslor i första hand men vet inte hur de ska tolka sina egna.

Barnen får också berätta för sina föräldrar om hur de mår. Och kanske får de för första gången en möjlighet att prata om hur det känns att ha en förälder som missbrukar.

Lars säger att han själv inte hade en aning om hur hans missbruk påvarkade familjen. "I missbrukets skugga har man inte ens chans att förstå eller sätta sig in i de anhörigas situation", säger han. Och det var inte förrän dottern skrev och framförde en monolog som det verkligen gick upp för honom vilken skada hans missbruk har orsakat. Och hur hon fortfarande mer än två decennier senare lider av det. "Min pappa har varit nykter i 25 år nu men jag jobbar fortfarande med att ta hand om mig själv", säger hon.

Under Childrens program får även föräldrarna berätta för sina barn hur de mår och hur de påverkats av missbruket. Helen ger exempel på en kille som aldrig kunde sitta still under de två första dagarna av programmet. Han sprang omkring och kunde inte koncentrera sig i mer än en minut åt gången. Men när hans mamma började prata om sina känslor blev han knäpptyst.

– För första gången i sitt sjuåriga liv fick den här killen höra sin mamma prata om ensamhet. Om hur det känns att vara missbrukare. Han som tidigare inte kunde sitta stilla i ens en minut, satt blixtstilla i 32 minuter och lyssnade på sin mamma, säger Helen.

Har du en förälder eller ett syskon som dricker för mycket eller tar droger?

Det behöver inte vara en hemlighet. På Fjärilen kan du prata med vuxna och andra som har det som du.

Ring 063-12 76 53 eller maila till fjarilen@ostersund.se

Som vuxen anhörig kan du vara med i samtalsgrupper eller träffa en socionom enskilt.

Ring 063-14 30 00 eller maila till kundcenter@ostersund.se

Al-anon har träffar där du har möjlighet att träffa andra med samma problem. På träffarna kan man antingen sitta och lyssna eller välja att berätta själv.

ACA har också möten där du kan träffa andra som är i liknande situation som du. Både Al-anon och ACA är öppet för alla och det finns möjlighet att både lyssna och prata.

Flera behandlingshem erbjuder medberoendeveckor som du kan delta i. Du behöver inte ha en anhörig som är inskriven på behandlingshemmet för att delta i en medberoendevecka.

Childrens program

Programmet pågår mellan 2014-2017 och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Metoden går ut på att uppmärksamma missbruket, sprida kunskap och stärka barnens självkänsla. Under fyra dagar får barnen och deras föräldrar en chans att mötas. De första två dagarna ligger fokus på sjukdomen och hur den har skadat barnen. Tredje dagen är även föräldrarna med och då får barnen berätta hur de mår och föräldrarna får berätta sin historia. Sista dagen jobbar man med positiva affirmation och utvärdering.

Några av kommentarerna efter programmet

"Det känns som jag har fått tillbaka mitt barn"

"Nu skäms jag inte lika mycket för mina föräldrar längre"

"Nu har jag lärt mig att ta hand om mig själv också - inte bara ta hand om mamma"