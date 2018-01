Felparkerade bilar ställer till det för snöröjningen i Östersund

Eftersom det står parkerade bilar på gatorna under dagtid är kommunens enda chans att röja snön under nattetid.

– Står det bilar parkerade på fel sida vägen så kan vi inte röja hela gatan på natten heller. Därför är det extremt viktigt att datumparkeringen följs, säger Tore Åberg som är enhetschef för Gatuenheten på kommunens hemsida.

Det är inte bara vid snöröjning som felplacerade bilar ställer till det.

- Just nu behöver vi hyvla och skrapa vägarna och det är samma där. Under dagtid är vissa gator svåra att komma åt och vi har stora problem just nu med felparkerade bilar i datumparkeringszonen. Resultatet är att många gator inte blir helt hyvlade, menar Tore.