Flygledartornet på Åre Östersund flygplats hotas med nedläggning

Luftfartsverket har begärt att Swedavia som driver verksamheten på Åre Östersund Airport ska dra in flygledartjänsterna på fem flygplatser där den på Frösön innefattas. Tanken är att trafiken ska fjärrstyras från ett kontrollrum i Stockholm så just nu hotas sju flygledartjänster på Frösön. Nu har förhandlingarna mellan Luftfartsverket och Swedvia gått in i en ny fas där de affärsmässiga förhållandena mellan de två parterna formuleras. I slutet av första kvartalet i år räknar Swedavia med att ha ett förslag till avtal redo, enligt Elisabeth Sallfeldt, chef för Swedavias flygtrafiktjänst.

De anställda som berörs kommer att erbjudas tjänster i Stockholm och planen är att flygtrafiken på Frösön ska styras av flygledare i Stockholm år 2020.

Enligt P4 Jämtland har politiker från Region Jämtlan Härjedalen protesterat mot planerna då de tror att säkerheten kommer att bli sämre.

