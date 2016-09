Håkan Toresson: Han var sammansatt av känslor men dog fattig i november 1891

Ärendet hör inte hit men den energi som omgav henne stannade kvar i rummet och i mig under en lång stund efter vårt möte. Där fanns sorg och längtan men också väldigt mycket livsmod och tacksamhet. På kvällen satte jag mig med krönikeskrivandet och jag insåg att jag måste börja där. Så nu sitter jag här och byter tempus. Ibland tänker jag att människan är sammansatt av sina känslor i mycket större omfattning än hon är en uppsättning gener och celler och allt det där som jag inte begriper mig på men som nånstans sammanfattas i en levande gudalik varelse.Också jag är sammanfattningsvis hopfogad av huvudsakligen känslor. Mest längtan trots att jag har allt, och så några nypor förundran och en näve tomhet. Det är vackert så. Jag är nöjd och tacksam. Vår herre tänker nog att han lyckats bättre många gånger men jag känner mig faktiskt såväl älskad som tillräcklig.Sju generationer tillbaka på mödernet finner vi Olof och Anna i Höla utanför Hallen. Om dem vet jag ingenting mer än att de fick fyra barn tillsammans och att en av dem, Anders Olsson, var min mormors farfars far. Han var sammansatt av olika känslor men dog fattig i november 1891. Ett av de åtta barnen hette givetvis också Anders. Han förvärvade hemmanet av fadern för 450 kronor, med löfte om öm och god vård, våren 1883. Anders hade ett präktigt skägg och fick leva under nästan 80 års tid. Han fick fem barn med sin Gertrud. Per-Olof var nummer tre i ordningen. Han i sin tur, sammansatt av längtan och livsmod tänker jag mig, dog vid endast 36 års ålder, men hann i alla fall välsignas med två barn tillsammans med fagra Lucia från Mattmar. En av de barnen var min älskade mormor. Hennes dotter, som naturligtvis är min mor, är den sista i släktledet som står kvar i myllan vid Storsjöns sydvästra strand i rak västlig riktning från Östersund.Mor är, tänker jag mig, sammansatt av känslor mycket mer än av celler och gener och sådant som jag inte begriper mig på men som sammanfattas i en gudalik varelse. Detta är blott en del av min historia men jag är på varje punkt helt beroende av den för min existens. Vi är inte fattiga längre i vår släkt och inte är vi odaltorpare, men vi är sammansatta av i huvudsak känslor. Mest längtan. Jag tror nämligen att det är människans mest grundläggande komposit. Den drar oss människor till varandra och skapar mening.I ett lusthus i Lungre för många år sedan skrev jag en förfärlig diktsamling. Jag bläddrar förgäves i den för att söka få syn på mina talenter. " Ibland tror jag som Sartre att jag kan välja själv hur jag vill må och att om inte morgonhumöret passar så är det bara att gå in på toaletten och smila upp sig och när sådana tankar ramlar över mig blir jag riktigt förbannad." Ni ser! Och gåtfullt nog får jag numera ibland tacksamt höra att Du läser mina texter och gråter riktiga tårar, och jag fattar ingenting. Men tack, liksom!