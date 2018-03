Historisk miljardsatsning på landsbygden – A-C Sätherberg hoppas på Centerpartiet

Anna-Caren Sätherberg (S), lokalt förankrad riksdagsledamot, hoppas med stöd av Centern, att den ska gå igenom.

– I retoriken har ju Centern ett stort hjärta för landsbygden men i praktiken händer det inget. Jag hoppas nu att vi ska kunna hitta varandra över blockgränsen och tillsammans göra landsbygden mer livskraftig, säger Sätherberg som för närvarande på besök i New York.

Och det var en nöjd statsminister Löfven (S) som klargjorde att landsbygden under en lång tid försummats, "oavsett regering", men att regeringen nu vill se en långsiktig strategi för landsbygdens bästa.

Och för att genomföra det vill Löfven under 2019-2020 satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor för att underlätta ett liv på landet. Därefter vill han med hjälp av 400 miljoner kronor årligen, se till att landsbygdskommitténs tidigare förslag kommer att förverkligas.

Enligt förslaget kommer pengarna att fördelas på sex olika områden där näringsliv och företagande får 430 miljoner kronor per år, innovation och kunskapsutveckling 49 miljoner kronor per år, utbildning 44 miljoner kronor per år, boende och transporter 105 miljoner kronor per år, kultur 22 miljoner kronor per år och Norrlandsstödet 100 miljoner kronor per år.

Mest nöjd är jag med den fortsatta satsningen på näringslivet som måste ges ett ökat stöd

Men satsningarna stannar inte där. Regeringen vill dessutom pytsa ut 2,6 miljarder kronor under de kommande tio åren som ska gå till 30 utvalda landsbygdskommuner som har hög långtidsarbetslöshet. Dessutom vill regeringen permanenta och utöka driftstödet till lanthandlare.

Nu släcks ljuset på landsbygden – de fattigaste kommunerna är förlorarna

– Mest nöjd är jag med den fortsatta satsningen på näringslivet som måste ges ett ökat stöd, dessutom välkomnar jag ökat anslag för kompetensförsörjningen på landsbygden, svarar Sätherberg på frågan vad hon är mest nöjd med kring landsbygdspropositionen.

– Hoppas nu bara att vi får en långsiktig prioritering på landsbygden oavsett vilken regering vi kommer att få i framtiden. Vi måste kunna ta till vara hela landet. Man ska kunna bo, arbeta och driva företag i hela landet, slår Anna-Caren Sätherberg fast.

Forskaren: Därför tycker svenskarna så mycket om skogen