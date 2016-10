Höstdimman slår till mot Åre Östersund flygplats – flyg inställt

Tidigt under onsdagen har dimman legat tung över Östersund med omnejd, vilket har ställt till det i flygtrafiken i länet. På flygplatsens hemsida kan man läsa ett illrött "inställd" på två av morgonens resor till Stockholm, och Susanne Norman, flygplatschef hos Swedavia, vet vad det beror på.

– Det är dimman, säger hon.

Enligt henne brukar det kunna bli problem under dimmiga morgnar, när den stiger från sjön och upp mot flygplatsen. Susanne Norman uppmanar därför resenärer att hålla sig uppdaterad med sina flygbolag då det är just flygbolagens ansvar att lösa transporten dessa gånger. Detta sker oftast genom att man blir ombokad på ett nytt flyg, och uppdateringar brukar skickas ut via sms.

– Det är viktigt att man ändå åker ut till flygplatsen, säger Susanne Norman.

Exakt hur länge dagens trafikstörningar kommer att hålla i sig är svårt att säga.

– Det är bara att hålla tummarna. Det brukar lätta fram på dagen när solen värmer upp.

