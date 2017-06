Läkare i Östersunds kommun kritiseras av IVO

Under sommaren 2015 sökte en äldre man vård vid sin hälsocentral för en hudförändring på ryggen. Patientens läkare valde vid tillfället att inte lämna in något hudprov och inte heller boka in något återbesök. Hudförändringen visade sig vara malignt melanom, en form av hudcancer, men upptäcktes först åtta månader senare. Mannen är nu mer avliden.

Läkaren kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bedömer att om uppföljning skett hade diagnosen malignt melanom kunnat fastställas tidigare.

Vidare kritiseras också hälsocentralen för brister i journalföringen. Enligt IVO bör hälsocentralen förbättra sina rutiner för att säkerställa att nödvändiga och korrekta uppgifter om hudförändringar journalförs.

