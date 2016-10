Malin A Junkka: Vi tar det mesta för givet

Tacksamheten och ödmjukheten man känner där mitt i natten är stor. Vardagen rusar på och vi tar det mesta för givet. Lämna och hämta på skolan, packa gympaväskan, skjutsa till träningar och så vidare. Skynda, skynda och klä på dig och skynda att borsta tänderna! De finns bara där, barnen, och vi gnäller lite på hur vi ska få tiden att räcka till och hur vi ska få det uttjatade livspusslet att gå ihop.

Nyligen var det 26 år sedan min barndomskompis Matilda gick bort i en tragisk bilolycka. En helt vanlig skoldag på väg till en friluftsdag blev hon påkörd av en bil då hon cyklade på sin fina cerisa Crescent med bockstyre. Hon blev så svårt skadad att hon dog av sina skador efter några veckor. Vi var bara 15 år och döden klev rakt in i våra tonåriga liv. Jag minns kistan på begravningen och jag minns alla våra besök på krematoriet efter att vi hängt på stan om fredagskvällarna. Det blev en rutin för oss. Att tända ett ljus för Matilda innan vi tog bussen hem – rödgråtna. Döden klev också rakt in hos Matildas föräldrar och lillasyster. Vem kunde veta att det var deras sista hej då den morgonen innan friluftsdagen.

Jag brukar i regel inte läsa tragiska nyheter som handlar om barn som farit illa. Det hör till min självbevarelsedrift att bläddra förbi eller att inte klicka på de nyheterna. Jag stänger av. Men de senaste veckorna har jag klickat och läst. Jag har läst om Aleppo och jag har tittat på de slakthusliknande bilderna från staden. Jag har läst om pappan som kastade ner sin bebis i en kraftverksdamm. Och jag kommer aldrig glömma den gråvita färgen på de döda barnen som ligger under bråte eller beskrivningarna av de fruktansvärda scenerna från kraftverksdammen. Att förlora sitt barn är det grymmaste som kan hända en människa. Att tvingas bevittna när någon gör illa ens barn på det grymmaste sätt som i fallet vid kraftverket är inte mänskligt. Att behöva gräva fram sin döda femåring under stenar och husbråte i en krigszon är också omänskligt och hopplöst svårt att ta in.

Jag tänker på min gamla barndomsvän Matilda. Hon var så brun efter en sommar på Gotland och så livfull. Jag minns hennes lockiga hår. Vi pratade om killar och så fotboll förstås. Men så från en dag till en annan fanns det bara kvar foton av henne och en minnessten på ett iskallt krematorium. Vi kompisar fick ärva hennes kläder. Jag minns en blommig skjorta som jag fick. Det kändes som hon fanns kvar lite i alla fall när jag hade den på mig.

Det är en överlevnadsinstinkt att stänga av och blunda inför sådant som får oss att må dåligt. Men ibland är det verkligen nödvändigt att minnas och att ta in hemska saker som hela tiden drabbar oss. För om vi bara stänger av glömmer vi bort vad som är viktigt här och nu. Vi kan faktiskt kosta på oss att vara lite tacksamma och ödmjuka så länge livet inte visar sina grymmaste sidor för oss.

