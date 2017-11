Malin Andersson Junkka: Jag ryser innan jag ens öppnat pärmarna

Tomma, frågande ögon och några osäkra leenden. Jag undrar vad de tänkte på, alla dessa människor som blev fotograferade i prydliga porträtt och gruppbilder. De visste inte vad som pågick.

Vi går ner i en källare i det anrika forskningsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Den gamla stentrappan leder oss ner i ett rum där vi inte får ha med oss något annat än mobilen. Väskor och ytterkläder är förbjudna. Vi sätter oss ner i ett rum med en dörr som låser sig med automatik. Med stor försiktighet tas de fram. De gamla pärmarna fyllda av fotografier. Arvet från det statliga Rasbiologiska institutet. Jag ryser innan jag ens öppnat pärmarna. Det finns över 12 000 fotografier här.

Under Herman Lundborgs ledning genomfördes rasbiologiska undersökningar av 100 000 svenskar över hela landet. Syftet var att finna en exakt rashygien och en rationell befolkningspolitik. Lundborg siktade bland annat in sig på norra Sverige där det var vanligt med giftermål mellan samer, svenskar och finnar.

Skallar och näsor mättes och människor tvingades klä av sig nakna framför kamerorna. Så oerhört kränkande. De blev dömda och sorterade helt efter sitt fysiska utseende. Långskallar ansågs vara en högre stående ras och kortskallar en lägre sådan.

Jag öppnar den första pärmen som ligger närmast mig märkt ”Finnar och lappar i Sverige”. Svartvita vackra bilder och porträtt. Samlade familjer, skolbarn, syskon och enskilda porträtt. Det finns också en hel del miljöbilder, på kåtor och renar. Det står inga namn men ibland i vilken by det är fotade i. Många bilder är tagna under den vackra vårvintern och in i maj. Det är ljust och snön ligger kvar. En del är uppklädda som om de ska på ett bröllop eller fest, andra vardagsklädda. De flesta ser ledsna och frågande ut.Människor listades i olika typer; nordisk typ, lappar, finnar, blandade lappar, bastarder, zigenare, brottslingar med mera.

Jag får höra en historia om en besökare som i smyg tog med sig en av pärmarna härifrån, brände upp nakenbilderna och återlämnade de övriga fotona till en samisk mottagare. Historien känns på något sätt befriande. Som en revansch.

När vi går därifrån känns stegen tunga och jag vill bara lämna den där källaren och Carolina Rediviva så fort som möjligt.

Vi glömmer så lätt. Rasbiologiska institutet höll öppet till 1950-talet och jag tänker på de rasistiska tongångar som hörts en längre tid nu i vårt samhälle. Återigen indelningar i olika grupper, hudfärger, kulturer och språk. Olikhet är lika med fara och en uppluckring av det svenska.

Vad är egentligen svenskt? En professor i språk som besöker oss under studiebesöket i Uppsala påminner om något viktigt. Ett land, en stat, behöver inte innebära att vi bara talar ett språk. Under Sveriges stormaktstid talades en mängd språk som finska, latin och tyska i vårt land. Ett land behöver inte ha Ett modersmål. Det tar jag med mig. Och låt oss för sista gången sett denna listning av människotyper. Det är ju så mycket enklare att bara se oss alla som människor. Det behövs ingen menlös sortering.

---

50% Det här är min sista krönika här i den här tidningen. Jag hoppas ni vill fortsätta följa mig varannan lördag i Östersunds-Posten framöver!

50% Fotboll. Det måste bli vinst hemma på torsdag mot Zorya Luhansk. Lova det nu ÖFK!

Malin Andersson Junkka

Fler krönikor av Malin:

Jag fick ont i magen av det som pågick mellan lektionerna – då fanns inget #metoo

Jocke och Jonna har fått mig att vakna till