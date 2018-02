Malin Andersson Junkka: Klockan tickar och jag måste erkänna att jag är rädd

Jag tål inte uttryck som 40 är det nya 20 eller 50 är det nya 30. Det är bara desperata påhitt av de som fått panik av att åldras. 40 är 40 på samma sätt som 20 är 20. Det finns ingen pardon, du blir äldre för varje dag som går. Ungdomen kommer aldrig igen hur ungdomligt du än försöker leva. Inte ens en ung partner kan rädda dig. Klockan tickar obarmhärtigt.

Jag får då och då den där iskalla ishinken hälld över mig. Jag som ”alltid” såg så ung och barnslig ut längtade och efter rynkor för att bli tagen på allvar. Men det var länge sedan nu. Om du tvekar över din ålder har jag listat några saker som bevisar att du faktiskt är till åren nu. Bara att checka av!

► Du har stora problem med att läsa menyer på restaurangen, texten är för liten men du tror inte att du behöver glasögon. Du är ju för ung för det!

► Folk i din omgivning (och din ålder!?) börjar insjukna i svåra sjukdomar och går bort.

► Barnen börjar låna dina kläder som exempelvis jackor och skor.

► Det där med att någon vill se din legitimation på Systemet är numera bara en gammal skröna.

► Du känner igen introt och får plötsliga ungdomsminnen när Jon Bon Jovis ”Born to be my baby” börjar spelas ur högtalarna på gymmet. Den släpptes 1988!?

► Småbarnsåren känns långt borta, du minns knappt något från dem.

► Du inser att du teoretiskt sett skulle kunnat vara mamma till de flesta ÖFK-spelare. Va, kan det stämma?

► Du måste träna dubbelt så mycket som för 10 år sedan för att se resultat.

► Du börjar se mer och mer av dina föräldrar i ditt ansikte när du vaknar på morgonen.

Man kan skratta åt det här men jag måste erkänna att jag ibland blir lite rädd. Rädd för att tiden går för fort och jag har börjat inse att det finns vissa saker här i livet som jag antagligen aldrig kommer hinna uppleva och vara med om. Tidigare kändes livet som oceaner av tid och möjligheter. Nu rusar den iväg mellan jobb, logistik med körningar till diverse träningar och vardag.

Jag blir också livrädd när mer eller mindre jämnåriga blir sjuka, får cancer och försvinner. Och tanken har slagit mig om jag i framtiden kommer att få uppleva eventuella barnbarn. Ja, ni hör ju.

Men det enda jag kan landa i, som är riktigt uttjatat, är att det enda vi kan förhålla oss till i den här gåtan livet är att vi bara har den här stunden och kanske den här dagen. Allt som var i går är borta och vi har inte en susning om vad som händer i morgon (tack och lov!).

Så okej. I dag är det lördag den 24 februari, vi har en fantastisk vinter och solen har faktiskt börjat värma lite grann. Låt oss ha riktigt kul på vägen- oavsett ålder. Själv ska jag roa mig på Åreskutan i dag!

Trevlig helg!

Malin Andersson Junkka

Upp:

Sportlov. Ska unna mig ett helt lov med skidor. Hoppas alla flunsor dragit förbi då.

Ned:

Bron. Nu har jag sett alla avsnitt och kommer verkligen sakna Saga Norén på Länskrim i Malmö. Bästa svenska serien någonsin.

