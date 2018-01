Man försvann från äldreboende - återfunnen välbehållen efter stor sökinsats

Vid 04.45-tiden fick polisen in en anmälan om den försvunne mannen. Det var personal på det äldreboende han bor på som slog larm.

– Han försvann vi 04.00. Personalen letade själva en stund innan de kontaktade oss. Vi är ute och letar med de resurser vi har och en hundpatrull har precis börjat spåra, säger Björn Pettersson, befäl vid polisens regionledningscentral.

Mannen uppges vara dement och tros vara klädd i åtminstone en jacka, men klädseln i övrigt är okänd. Eventuellt är han dåligt klädd för väderleken och den kommande stormen.

– Vi har meddelat bussar och taxichaufförer så att de kan hålla koll, säger Björn Pettersson.

Polisen efterlyser tips och iakttagelser som kan vara till hjälp i sökandet.

Vid 07.30-tiden var mannen fortfarande försvunnen.

Uppdatering 08.45:

– Nu ska 15 fjällräddare ansluta sig till sökarbetet, säger Marie Andersson som är kommunikatör hos polisen.

Sökinsatsen är koncentrerad till Östersund och Frösön.

- Vi är intresserade av iakttagelser. Om man gjort iakttagelser under tidiga morgonen kan man ringa 11414. Ser man en äldre man som stämmer in på det här signalement just nu så ringer man 112, säger Marie Andersson.

Uppdatering 09.45:

Mannen är återfunnen, rapporterar polisen.

Texten uppdateras.

