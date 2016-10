Mobiler i klassrummet – så här gör några skolor i Östersund

Det är skollagen som i grunden styr hur, och när, moderna hjälpmedel ska användas i skolarbetet. Skollagen uppmanar till och med användningen av så kallade moderna hjälpmedel i undervisningen. Men lagen ger också tolkningsutrymme.

– Skollagen säger att läraren har rätt att ta hand om mobilerna om de stör undervisningen. Men det är också så, att det är upp till varje skolas rektor att lägga fram en policy, ett hållningssätt för hur mobilerna ska få användas på respektive skola, säger Karin Flodin, verksamhetschef för Östersunds kommuns grundskolor.

Men riktigt så enkelt är det inte. Det är dessutom upp till varje enskild lärare att bestämma över användandet i respektive klass.

– Vi får inte glömma bort att mobilerna kan vara ett fantastiskt hjälpmedel i undervisningen, säger Flodin som berättar att "fiffiga" lärare ofta har en uppsamlingskorg där alla elever lägger sina mobiler då lektioner börjar och varifrån de hämtar sina mobiler då rasten tar vid.

Mobiltelefoner är inte ensamma om att skapa problem i undervisningen om de inte används rätt. Varje elev i Östersunds kommun får från årskurs sex en egen Ipad.

– "Paddorna" kan vara ett lika stort problem. Även här kan lockande situationer uppstå som flyttar elevernas fokus från skolarbetet. Men används den kreativt, och inte bara som en skrivmaskin, så kan den vara oerhört värdefull, säger Karin Flodin.

ÖP har försökt göra en sammanställning över hur användningen av mobiler tillåts eller inte vid några av Östersunds kommuns grundskolor. Vi har vänt oss till respektive skolas rektor för att bena ut läget.

Fåker skola och Ångsta skola, Patrik Gärd: – Vi har inget förbud mot mobiler på skolan, men under lektionstid samlas de in och återlämnas efter lektionsstidens slut.

Kastalskolan, Björn Bergetoft: – Vi tillåter mobiler på skolan under raster, men inte under lektionstid.

Marieby skola och Storvikenskolan; Lars-Ivar Hansson: – Inget särskilt regelverk för att styra mobiler, tycker att en smidig díalog är viktigast. Ett förbud skulle innebära ett bakåtsträvande. Klasserna har egna överenskommelser kring när mobiler får användas.

Fagervallskolan, Jan Colm: – Jag håller just på att sammanställa nya ordningsregler. Inget formellt beslut är fattat än. Eleverna vill få använda mobiler under skoltid, personal och föräldrar mer tveksamma. Beslut inom kort.

Norra Skolan, Lena Medin: – Olika regler från klass till klass.

Odenslundskolan, Anders Sköldqvist: – Det är upp till varje lärare att i samråd med eleverna besluta om hur mobiler ska användas. I vissa lägen behövs digitala verktyg, mobiler ska inte uteslutas.

Orrvikens skola, Anders Lingsell: – Lite olika, inget klart uttalat ja eller nej till molbiltelefoner. All användning sker utifrån lärarens tillåtelse. Mobiler används sparsamt.

Prolympia, Mika Reunanen: – Vi har väldigt enkla regler. Vi låser in mobilerna under lektionstid, men under raster får de användas.

