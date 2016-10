Möt den musikaliske journalisten Mattias Warg – initiativtagare för folkomröstningen om storregion

Han tar emot på sitt kontor ovanpå Jazzköket. Klockan är tio och det är dags för förmiddagsfika. En grön prinsesstårta står på bordet. 20 740 förkunnar de glaserade siffrorna. Ett tal som symboliserar namnunderskrifter för en folkomröstning i storregionfrågan. Pärmarna lämnades över till Margareta Winberg dagen innan. Mattias Warg och de andra kan pusta ut för en stund.

Under de senaste veckorna har han jobbat hårt. Lite för hårt för sitt eget bästa egentligen. Men det går bra under en kortare period, säger han. Folkinitiativet, där han är en av initiativtagarna, har krävt sitt arbete och i september visade han upp ett ”work in progress” från sin dokumentärfilm om Mikadoägaren Tsukasa ”Tim” Takeuchi under Kultur- och gastronomiveckan. Utöver det skriver han på en bok.

Det är två och ett halvt år sedan han gick in i väggen. Eller det var då det tog stopp i alla fall. Han hade hittat ett fel i historieböckerna om revolutionen 1809 och ju fler gånger han läste den felaktiga versionen blev han mer och mer triggad att ta reda på hur det verkligen gick till. Nu har han arbetat med boken i fyra år, suttit i forskningsarkiv, läst och skrivit och börjar nu äntligen se ljuset i tunneln.

När det har varit som sämst har han både haft svårt att somna och vaknat otaliga gånger under natten. Den populärhistoriska skildringen är en av alla saker som får honom att gå igång, och när han väl gör det blir han näst intill manisk.

Den typiska dagen för Mattias Wargkan se väldigt olika ut.

– Nu när jag skriver bok har jag suttit på min stol och läst och skrivit. Men i och med mina utbrändhetsproblem har jag ju varit tvungen att, ibland redan efter lunch, stänga ihop datorn för att åka hem och sova. Så har dagarna sett ut under en lång tid. Att sova har varit huvudmålet, även med mina dagar. Jag är på min vakt när det börjar snurra för mycket.

Han minns när han blev nästan maniskt intresserad av regionfrågan.

– Det var 2011 och frågan om Mittsverige var på tapeten igen. Jag var på ett stort möte som Framtid förJämtland hade arrangerat och jag kände att det var så mycket dumheter som sades från podiet. Det fanns ingen pedagogik i det hela.

Och det var precis det som fick Mattias att tända till.

– Först och främst är jag väldigt samhällsintresserad men jag tycker också att den här frågan är ett typexempel på en snäv förvaltningsideologi som drivs framåt på ett nästan kunskapsfientligt sätt. Man presenterar fakta på ett ohederligt sätt och det triggar någonting i mig som jag har lärt mig att hata. Den känslan har jag haft hela tiden i den här frågan.

I en videoblogg från mars 2011 presenterar han sig och börjar fylla det pedagogiska tomrum han tycker finns i regionfrågan. Några år senare, i april i år, startar han namninsamlingen Stoppa Stornorrland på internet. Men allt är egentligen bara lång en förberedelse för folkomröstningen han drömmer om.

Vad vill du se i stället för Stornorrland?

– Min ståndpunkt i det här är ju att det inte nödvändigtvis behöver vara dåligt med Stornorrland. Men jag tror att det är dåligt att ställa frågan på något annat sätt än Jämtland/Härjedalen eller Stornorrland. Det är så man utvärderar saker i ett fritt samhälle, i ett rationellt samhälle. Ska vi ha det nya eller ska vi ha det gamla? Det är korkat att förutsätta att det nya är bättre än det gamla, så gör auktoritära ledare. "Ni som är motståndare till regimen, ni är motståndare till framsteget", liksom. Det är en pseudologik.

Temperament glimmar till under den lugna ytan.

– Som du ser väcker det här känslor i mig. Jag blir förbannad när jag hör den typen av argumentering.

Varför är det så viktigt då?

– Jag har sett regionala företrädare stå och ljuga folk i ansiktet. Att sköta sin roll som folkvald i en så viktig fråga som har att göra med välfärden över generationer, det...

Han blir tyst, har nästan svårt att hitta orden.

– Skulle Stornorrland bli godkänt i en folkomröstning så är den bedömningen mer värd än någon enskild människas bedömning. Sådana här saker är för komplicerade för att överlåta till en handfull byråkrater och politiker med alldeles för stort självförtroende, säger han.

Telefonen plingar till och han tar upp den och gör några knapptryck. En silvertejpad mobil modell äldre. Den ackompanjeras av den karakteristiska ullfrotté-tröjan och det ruffsiga håret som han gömmer i en keps när vi ska fota. ”Tur du har rakat dig i alla fall nu när du ska vara med på bild”, ropar en av företagarna som delar kontorslokal med Mattias.

Mattias Warg äger 6-7 procent av Persson invest. Han är själv osäker på siffran. Företaget gjorde en vinst på 350 miljoner förra året. Det är nästan så man funderar över om hans klädsel är ett statement.

– Jag har aldrig varit omgiven av folk som gått omkring med rosa skjortor och kotlettfrilla eller vad det nu är som kännetecknar vissa personer. Jag har varit omgiven av mina vänner och fått ideal av min familj som handlar om hur man ska vara och agera. Som har gjort att jag blivit den jag blivit. Jag har förstås en livsstil som i många avseenden är få förunnade när det gäller… ja, vi har flera fritidshus och vi behöver inte räkna pengar när vi funderar över vad vi vill göra. Men jag ser själv ingen glädje i…

–… att skaffa en Iphone 7, fyller jag i och nickar menande mot den lilla, tjocka telefonen.

– Nej precis, det här är ju en mycket bättre telefon. Det är därför jag har den. Den går inte sönder efter två år och den går att ringa med. Den kan inte ta emot mms, men det här är den telefon jag skulle betala mest för. Det är konstigt vad man har för böjelser här i livet. Men jag tycker om silvertejp, säger han och skrattar.

Tidigare satt han i Persson invests styrelse och hade regelbundna informationsuppdrag i företaget. I dag är det mera sällan.

Vad är Persson invests intresse i storregionfrågan?

– Det är ingen strategisk grej utan det är helt enkelt så att vi är några som har anknytning till företaget som är engagerade i detta. Det har gjort att det är där vi har börjat träffats. Sedan är företaget en av de större bidragsgivarna i kampanjen. Det är 60-70 företag i Jämtland Härjedalen som tagit aktiv ställning i regionfrågan och av dessa råkade Persson invest vara med sina lokaler och resurser. Det blev den naturliga uppsamlingsplatsen.

Han funderar en stund.

– Vissa meningsmotståndare gillar att göra en grej av mitt samband med Persson invest. Det där med att prata om vem någon är i stället för vad man säger och tycker är ett klassisk sätt att dribbla bort korten.

Blir det för mycket fokus på ditt släktskap?

– Jag har full förståelse för att det blir fokus på det. Men jag har varit med om att det ställts frågor om detta som ett försök att förminska det jag gör.

Hur var det då, att växa upp som en Persson investare?

– Jag har inte så mycket att jämföra med, haha, men jag kan inte säga att jag upplevde det som något särskilt. Man förstod ju att man kunde plocka poäng på det, att folk var intresserade av en av den anledningen. Man förstod också att det retade upp en och annan. Men sånt får väl många utstå av olika anledningar.

Det börjar närma sig lunch. Mattias plockar undan tårtrester och gör sig redo för dagens jobb. Han verkar inte överexalterad över gårdagen, snarare lättad.

– Det var inte läge att dansa på gatorna igår. Jag jämför det med när man är i sommarstugan och känner att det börjar lukta illa från avloppet. Man häller ner några hinkar vatten och ser att det börjar komma vatten i brunnen. Proppen är kvar men det har släppt lite. Vi vet inte om vi måste ringa spolfirman än liksom.

Han skrattar men blir snabbt allvarlig. Han hoppas verkligen på en politisk samsyn och att länet ska få sin folkomröstning. Han har jobbat hårt för det. Vad folket sedan kommer framtill är det rätta. Vad det än må vara.

Mattias Warg

Ålder: 45

Familj: Fru och två barn på 7 och 9 år

Bor: Valla

Aktuell med: Folkinitiativet Rösta om Stornorrland

Gör till vardags: Är journalist. Skriver en bok

Drivkraft: Att berätta

Bästa egenskapen: Ärlig

Sämsta egenskap: Slarvig med att hålla håret kammat och städa ordentligt

Rädd för: Krafter utan ansikte, den anonyma makten

Lyssnar på: Country, gärna traditionell honky-tonk

Tittar på: Just nu Michael Ciminos filmer

Läser: Facklitteratur

Oväntad talang: En jävel på att springa i utförsbackar

Längtar efter: Att sova