Möt trion bakom nya Åreidag: ”Tidningen har fått ett jättelyft”

På Åreidags redaktion i VM-huset nere vid Åresjöns strand doftar det av nybryggt kaffe. Full aktivitet råder inför det första nya numret. Reportern Emma Rodling håller på att skriva klart en artikel om en ny bok om "Åre och maten" som nyligen släppts. Hennes kollega Astri Lindbäck sitter och kartlägger alla längdspår i området. Annonssäljaren Cristin Seger ringer runt och knyter ihop säcken med alla annonsörer och sprider ut att det är nya saker på gång. För tre år sedan väcktes tanken. I höstas startade trion omgörningen av tidningen. Gänget bakom Åreidag har nu fullt upp med att fylla det första nya numret som kommer i morgon, torsdag.

– Tidningen har fått ett jättelyft. Jag tror att folk kommer tycka att det är en helt ny tidning, säger Cristin Seger.

– Vi har fått chansen att göra en förändring. Alla har varit delaktiga från första början med att skapa tidningen och det är jättekul, säger Emma Rodling.

Förutom reportage, veckoprogram, krönikor och tips på upplevelser och nöjen kommer redaktionen nu att satsa lite extra på olika teman som bland annat Åreprofilen, mat, inredning, hälsa och shopping. Att utöka och bredda läsvärdet är viktigt.

– Vi vill komma ifrån morgontidningskänslan och skapa ett varmare, mjukare läsvärde som kan passa en hel familj, oavsett intresse. Åre lockar till så mycket mer än skidåkning, säger Cristin.

– Folk kommer inte hit enbart för att åka skidor längre, det är så mycket mer som händer här året om. Det vill vi vara en del av och berätta om. Det är nästan svårt att välja vad man ska skriva om, för det finns så väldigt mycket, säger Emma.

Målet är att både gäster och bofasta ska få ut ännu mer av tidningen.

– Även om man bor här eller är här mycket, ska man kunna plocka upp Åreidag och hitta saker man inte lagt märke till tidigare, säger Astri.

Hon ser speciellt fram emot att lyfta fram Åreprofilen, känd som okänd.

– Att få lägga ned tid på Åreprofilen och få chans att ta med väldigt spännande människor. En livshistoria hos någon som man kanske inte har tänkt på. Det ska bli väldigt kul, säger Astri Lindbäck.

Åreidag kommer ut med 25 nummer per år. Varje torsdag under vintersäsongen och månadsvis under sommaren.

– Men eftersom Åre växer så mycket under barmarkssäsongen och hösten vill vi växa med, säger Cristin Seger och flaggar för att fler nummer kan komma under sommaren och hösten.