Nicole Modigh ♥ Nepal – Hon samlar in pengar för att barn i Kathmandu ska kunna gå i skolan

– Då förstod jag att det måste betyda att jag var på rätt väg. Det var så vackert. Jag visste att det skulle bli skittufft emellanåt. Det är inte enkelt att leva i ett så fattigt land. Men samtidigt har jag alltid haft en känsla av att när jag dör, vill jag känna att jag har gjort det jag kan. Vad det än kan vara. Om det handlar om att hjälpa min familj eller hela världen, så vill jag känna att jag gjort det jag kan, säger Nicole Modigh.

Känslan för hållbarhet och viljan att bidra till en bättre värld har alltid funnits där. Tillsammans med Anna Karlin driver Nicole företaget Free Spirit Shaking Soul i Åre. Av återvunnet material gör de smycken och accessoarer som de säljer både i butiker och i sin egna webbshop.

– Jag är inte så rädd för att misslyckas. Jag tänker att så länge jag har en god avsikt med saker är det inte hela världen om det inte fungerar. Jag har i allafall försökt och gjort mitt bästa, säger hon.

Efter resan till barnhemmet startade Nicole instagramkontot @wild-heights. En loppis där alla pengar går till barnhemmet. Hon säljer alltifrån ljuslyktor till jackor, jeans och klänningar. Både egna grejer och sådant som kompisar lämnat.

– Det började med att jag sålde bilder från Nepal som jag hade framkallat. Sen hade jag en period när jag planterade mycket och då sålde jag blommor och chiliplantor till folk i byn (Åre). Det är kul och bra på så många nivåer. Pengarna går till något viktigt och man bidrar till ett recycletänk istället för att gynna slit- och slängsamhället, säger hon.

Tack vare insamlingarna kunde hon hjälpa till att rusta upp barnhemmet. De köpte in matbord och möbler där barnen kunde sitta och göra sina läxor. Med hjälp av sociala medier var det enklelt att visa vad som gjordes för pengarna och även att nå människor som ville hjälpa till.

– Alla var väldigt genrerösa. Det blev allt ifrån tio kronor till några hundra. Och även små summor gör skillnad. Om någon skickar tio kronor och samtidigt delar mitt inlägg, kanske det innebär att två till skickar tio kronor. Det var också skönt att veta vart alla pengar gick. Jag fick följa med och göra alla inköp. Så det blev inga mellanhänder, säger Nicole.

Viljan att hjälpa tror hon kommer från sin uppväxt. Båda hennes föräldrar har haft sociala arbeten och syskonen har åkt på volontärresor till Guatemala och Ghana.

– Vi blev överrösta med kärlek och fick lära oss att man ska ta hand om varandra. Då känns det rätt att dela med sig, säger Nicole.

Att det blev just Nepal beror på att hon kände att om hon ändå skulle göra en sådan grej, ville hon göra det ordentligt. Att åka till ett land där det verkligen behövs. Där hon kunde göra skillnad. Nepal är ett av världens fattigaste länder och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, det vill säga de har mindre än en dollar per dag att leva för.

– Redan under de första minutrarna i landet insåg jag att det här var något alldeles unikt. Jag åkte i oktober som är den lugnaste perioden i Åre - allt man upplever då är tystnad och skog och så kommer man till ett hav av kaos. Det var verkligen som natt och dag. Och för mig var det ett viktigt uppvaknande om vad som händer på andra sidan världen, säger hon.

Nicole stannade på barnhemmet i sex veckor. Där fanns 25 barn som antingen var föräldralösa eller hade föräldrar som inte kunde ta hand om dem. De som driver barnhemmet har själva vuxit upp där och tillsammmans hjälps de åt och tar hand om varandra. De större barnen tar hand om de mindre.

– Det är ett så otroligt fint folk. Trots att människor kämpar för att övereva så delar de med sig av det lilla de har med inställningen – jag har inte råd till min egen mat men jag ser att du har ännu mindre och därför ger jag dig pengar, säger hon.

Kärleken till barnen i Kathmandu gör att Nicole åter tillbaka i vinter. Tillsammans med kompisen Alexandra ska hon göra praktik inom ekoentreprenörsutbildingen de båda läser. Och självklart kommer hon att besöka barnhemmet igen.

– När jag åkte därifrån sist tittade barnen på mig med stora ögon. De sa - glöm inte oss. Och jag tänkte bara - det här är det häftigaste jag någonsin upplevt. Jag kommer att aldrig glömma er. Det är ett minne som kommer finnas med mig resten av livet.

Vill du också hjälpa till!

Barnhemmet letar just efter månadsgivare. Efter jordbävningen 2015 förlorade de mycket statligt stöd och behöver därför all hjälp de kan få. Läs mer på horac.org eller gå in på facebook via HORAC/Nepal.

80 kronor räcker till en månads skolavgift för ett barn.

Kika in på @wildheights eller wild-heights.com för att följa Nicoles resa.

För 800 kronor fick 25 barn både gå i skolan och hålla sig varma

För att barnen i Nepal ska kunna gå i skolan måste skolorna få in pengar. Därför ställer de krav på att barnen ska köpa kläder av dem. När Nicole var på plats köpte de in skolkläder till alla barnen på barnhemmet. Vinterjacka, t-shirt och byxor för 25 barn kostade 800 kronor.

Nicole Modigh

Ålder: 27

Familj: storebror, storasyster, mamma, pappa,pojkvän och katt

Aktuell med: samlar in pengar till ett barnhem i Nepal genom projektet Wild Heights

Gör till vardags: pluggar till ekoentreprenör och driver företaget Free Spirit Shaking Soul tillsammans med Anna Karlin

Inspireras av: olika kulturer, vardagspepp och girlpower

Drömmer om: att på höjden av en bergstopp se en värld där välmående och rättvisa värderas mer än pengar

Lyssnar på just nu: Rock n roll med Gap Dream, Next to you med Adama och Sand med Hurula

Gör för att slappna av: springer eller målar

Bästa platsen: fjällen