Nolervik: Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling och Verner von Heidenstam, släng er i väggen, här kommer Dylan!

När jag var 15 somnade jag på kvällarna till Blowing in the wind, när jag var 17 spelade jag Mr. Tambourine man som diskjockey på Hägragården så de uttråkade discodansarna gick hem. Och när jag fyllde 50 fick jag i present en konsert med Dylan i Globen.

Då gick han mest omkring på scenen och muttrade och det var knappt jag kände igen låtarna.

Men är man ett Dylan-fan så är man. Det blev ändå ett oförglömligt minne för livet och jag hade ju upplevt honom live.

Så när jag 13.01 på torsdagseftermiddagen satt och skrev en artikel om nazister och väntade på att någon ny okänd japansk eller sydamerikansk författare skulle utropas som Nobels litteraturpristagare studsade jag till över tangenterna.

BOB DYLAN!

Min kollega ropade: Äntligen! Strunta i nazisterna och skriv om Dylan i stället!

Och några rysningar senare är jag i gång:

Det var en känsla av lättnad och islossning som for över mig, genom min kropp. Något som spelade på mina känslor. Kroppen skrattade och log, nej, dansade rent av.

Det var som om jag själv hade fått priset.

Och det kändes helt rätt.

Bob Dylan är ute på sin never ending tour, en spelning som började för 50 år sedan och som fortfarande pågår. Och när folk tror att de satt in honom i ett fack, ja då kommer han ut någon annanstans och spelar något helt annat, och det både retar och berör folk. Lika länge som hans never ending tour har pågått, lika länge har folk trott sig veta vem han varit, men det har aldrig stämt. Den vresige tjurgubben har där bakom sin spetsiga näsa och sina mörka solglasögon alltid kört sitt eget race.

Han har bara gjort. Har ingen agenda. Bara gjort sin grej.

Han vet hur han ska bryta mönster och rulla vidare, som en sten i utförsbacke. Och han gör det fullt ut.

Många har lämnat honom genom åren. Till en början de som såg honom som protestsångare och en arvtagare till gamla amerikanska lengendarer i genren, men som till slut fann en person som letade sig nya vägar genom musiken. På äldre dagar har han snarare vänt tillbaka, började söka rötter och gjort sin musik enligt gamla förebilder.

Ja, jag vet, ännu en gubbe. Men just den här gubben är värd det. Jag skulle byta ut varenda gubbe i hela raddan genom nobellprisets historia mot Dylan. Han är dessutom den förste ur det gäng av populärkulturella personligheter som präglat hela mitt liv, och andra i min generation, från födsel till död och som får globens största litteraturpris.

Det är ett statement som jag gillar.

Dylan är en vresig, tjurig gubbjävel helt i min smak. En sån som helst bara vill sitta på en stubbe och göra sin grej medan hans person genom rollskiftningar och onåbar integritet, har omvandlats till myt.

Årets pristagare är den största skrällen genom tiderna när han nu tar plats bland de stora.

Selma Lagerlöf, Rudyard Kipling och Verner von Heidenstam, släng er i väggen, här kommer Dylan!

Ps. I bilen när jag är ute på min egen never ending tour i länet lyssnar jag på många av Dylans senare låtar. Den senaste är Workingman blues. Ds.