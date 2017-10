Nu är det datumparkering i Östersund igen

För att göra det lättare att ploga, sanda och sopa gatorna gäller datumparkering i stora delar av Östersund och Frösön mellan den 1 oktober och 31 maj.

På dagtid gäller de vanliga parkeringsreglerna, datumparkering gäller endast nattetid mellan klockan 00.00-07.00, påminner kommunen på sin hemsida.

Under tiden för datumparkering får du inte parkera på sida med jämnt husnummer under natt med jämnt datum. Man får inte heller parkera på sida med ojämnt husnummer under natt med ojämnt datum. Då riskerar du en parkeringsanmärkning och böter.

Kommunen påminner också om att det ibland kan vara månadsskiften med ojämnt datum två dagar i rad. Till exempel oktober/november, december/januari, januari/februari samt mars/april.