Nu blir det dyrare att hamna på sjukhus

Region Jämtland Härjedalen ändrar sin tidigare betalningsmodell med olika avgifter för inneliggande patienter. Från och med den första oktober blir det i stället en enhetlig slutenvårdsavgift på 100 kronor per dag för alla över 18 år. Det är den högsta taxan man enligt lag får ta ut.

– Regionfullmäktige beslutade i februari att enhetliga patientavgifter skulle införas för öppenvården. Det är ett naturligt steg att vi nu inför enhetliga patientavgifter även för slutenvården, säger regionrådet Ann-Marie Johansson (S) i ett pressmeddelande.

– De enhetliga patientavgifterna ger en välbehövlig förstärkning av Region Jämtland Härjedalens ekonomi. Höjningen kan vara kännbar för exempelvis pensionärer och därför har vi infört ett tak på 2 400 kronor per 30-dagarsperiod för slutenvården, säger regionrådet Christer Siwertsson (M).

Tidigare betalade personer på 65 år eller äldre, och som lades in på sjukhus, 80 kronor per dag. Personer mellan 20-45 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalade 50 kronor per dag. Patienter i åldersgruppen 20-64 år betalar redan nu 100 kronor.

Avgiftsfrihet gällde tidigare för patienter under 20 år. Från och med den första oktober gäller avgiftsfriheten patienter under 18 år.

