ÖFK möter Zorja – ett lag hårt drabbat av politisk konflikt i Ukraina

– Ukrainsk fotboll har de senaste åren hamnat mitt i en politisk konflikt. Det säger Ekim Caglar, statsvetare och författare till boken Propagandafotboll. Han berättar att för tre år sedan slöt många hårdföra supportergrupper upp bakom regimkritiska demonstranter, som till slut tvingade bort den förra presidentens rysslandvänliga regim från makten. Gränsen mellan regimkritiker, hängivna fotbollssupportrar och högerextrema grupper har ibland varit flytande, enligt Ekim Caglar.

– Det vi med all säkerhet vet är att ukrainsk läktarkultur länge har plågats av rasistiska uttryck mot exempelvis utländska spelare, säger Caglar.

Matchen mot Manchester United i Odessa i slutet av förra året var ett tragiskt exempel på det. Brittiska fans blev brutalt angripna och rånade. Under själva matchen blev de bestulna på flaggor av huliganer som tagit sig in, eftersom säkerheten enligt flera brittiska medier var under all kritik.

Zorja-supportrarna gör knappast något avtryck i sådana här våldssammanhang, enligt Ekim. Klubben är relativt liten i ukrainska fotbollssammanhang. Den hade sin största sportsliga framgång med en nationell ligaseger 1972. Och även om Zorja Luhansk vunnit den nationella cupen tre gånger har laget har aldrig varit någon publikmagnet, som mest har publiksnittet på hemmastadion Avanhard legat kring 10 000.

Den militära konflikten mellan Kiev och pro-ryska grupper är fortfarande olöst och det har drabbat Zorja hårt, både ekonomiskt och sportsligt.

Hemmastadion Avanhard har förstörts i striderna mellan den så kallade Folkrepubliken Luhansk (separatister som vill tillhöra Ryssland) och Ukraina. Zorja tvingas därför spela sina hemmamatcher i staden Zaporizhzhya, 40 mil hemifrån. Flytten gör att publiksnittet idag bara ligger på strax över 2 000 åskådare, fansen har vare sig råd eller möjlighet att ta sig dit. Och det påverkar förstås klubbens ekonomi i form av kraftigt försämrade biljettintäkter.

I Europa League-sammanhang spelar Zorja sina hemmamatcher i Lviv. Efter den inledande förlusten mot ÖFK har laget nu besegrat Hertha Berlin där och har, oavsett resultat i kvällens match, en chans att gå vidare från gruppen när Athleic Bilbao kommer på besök i den sista gruppspelsomgången.

--------

Fakta om konflikten:

Ryssland annekterade Krimhalvön vintern 2014 och stödjer ukrainska separatister i de östra delarna av Ukraina. Konflikten beräknas ha krävt 10 000 liv sedan 2014. EU har infört sanktioner mot Ryssland för landets inblandning i konflikten.